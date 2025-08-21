Scuola, in Calabria finanziati due campus formativi integrati

Sono due i campus formativi innovativi, con laboratori tecnologicamente avanzati, attivi dal prossimo anno in Calabria. Tra le 23 candidature regionali la commissione del Ministero dell’Istruzione e Merito ha individuato al primo posto regionale con un punteggio di 91,65, quarto a livello nazionale, l’IIS “I.T.G.-I.T.I.-I.T.E.” di Vibo Valentia, seguito dall’IIS “ITAS-ITC” di Rossano. Un finanziamento di 750 mila euro per gli interventi progettati da istituti tecnici e professionali in partenariato con una Rete tra le Fondazioni ITS Academy, Università, centri di ricerca, aziende e associazioni datoriali.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale