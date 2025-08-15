Cosa fare a Ferragosto in Calabria? Scopri cinque luoghi per trascorrere una giornata tra mare, montagna e natura

Il sentiero per raggiungerle è un piccolo viaggio nella natura: tra profumi di macchia mediterranea e il canto degli uccelli, si cammina fino a scorgere il salto d’acqua che si tuffa in una piscina naturale di un azzurro intenso. Qui il tempo sembra rallentare: si può fare un bagno rigenerante, sedersi sugli scogli a godere del sole filtrato dagli alberi o semplicemente ascoltare lo scroscio dell’acqua.

Se vuoi vivere un Ferragosto lontano dal caos delle spiagge affollate, immerso nel verde e con il fruscio dell’acqua come colonna sonora, le Cascate di San Nicola, a Caulonia, sono la meta perfetta. Situate nell’entroterra ionico reggino, a pochi chilometri dal borgo, queste cascate offrono un’oasi di pace e frescura, incastonata tra rocce e boschi.

Il Ferragosto 2025 è arrivato e come ogni anno tra parenti ed amici ci si organizza per trascorrere una giornata di relax in compagnia. In Calabria c'è la possibilità di provare diverse esperienze: dal mare, alla montagna, alla natura tra boschi e trekking, dalle escursioni alle passeggiate nei borghi. Ecco allora, cinque consigli per un Ferragosto indimenticabile con cinque luoghi da visitare: ne abbiamo descritto uno per ogni provincia.

Per chi a Ferragosto vuole unire cultura, mare e panorami mozzafiato, il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna, a Crotone, è una meta imperdibile. Situato su uno dei promontori più suggestivi della Calabria, il sito custodisce millenni di storia legati al culto e alla vita dell’antica Kroton.

Le Cascate di San Nicola sono la scelta ideale per chi, a Ferragosto, cerca un’esperienza diversa: fresca, autentica e rigenerante. Un luogo dove la Calabria mostra il suo volto più selvaggio e poetico.

L’area circostante è perfetta per un picnic all’ombra, ma se preferisci puoi rientrare in paese e fermarti in uno dei ristoranti o agriturismi della zona, per assaggiare la cucina tipica calabrese. La vicinanza con il centro storico di Caulonia permette di unire natura e cultura: un pomeriggio tra vicoli in pietra, chiese antiche e scorci panoramici che raccontano la storia di un borgo autentico.

Il Parco si sviluppa su un’area di circa 30 ettari, affacciata direttamente sul Mar Ionio, dove la vista spazia tra l’azzurro dell’acqua e il verde della macchia mediterranea. Qui si possono ammirare i resti dell’imponente tempio dorico dedicato a Hera Lacinia, di cui resiste fiera e solitaria la celebre colonna che dà il nome al luogo, simbolo della città e custode silenziosa di leggende e tradizioni.

Il Museo Archeologico ospita reperti rinvenuti negli scavi dell’area e lungo la costa crotonese: ceramiche, statue votive, monete, utensili e testimonianze del culto di Hera, la dea protettrice della fertilità e della navigazione. Un percorso espositivo chiaro e suggestivo che racconta la vita quotidiana, le credenze e le rotte commerciali della Magna Grecia.

Passeggiare tra i sentieri del Parco, con il vento marino sul viso e il profumo del timo selvatico, regala un’esperienza unica: un Ferragosto diverso, dove la bellezza del paesaggio si intreccia con la magia della storia antica.

Il sito sarà aperto con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00, offrendo la possibilità di vivere un’intera giornata tra cultura e natura, magari con una sosta fotografica al tramonto, quando la colonna dorica si staglia contro il cielo infuocato.

Ferragosto di relax e benessere: alla Grotta delle Ninfe di Cerchiara (Cosenza)

Se a Ferragosto cerchi una meta capace di unire natura, relax e un pizzico di magia, la Grotta delle Ninfe di Cerchiara di Calabria è il luogo ideale. Immersa ai piedi del Parco Nazionale del Pollino, questa sorgente termale naturale è avvolta da un’atmosfera quasi fiabesca.

Secondo la leggenda, le acque calde e sulfuree che sgorgano dalla roccia erano il luogo di ritrovo delle ninfe, divinità della mitologia greca legate alla bellezza e alla fecondità. Oggi, quella stessa acqua – a una temperatura costante di circa 30°C – è apprezzata per le sue proprietà terapeutiche, benefiche per la pelle e per il benessere generale.

La particolarità del luogo sta nella sua cornice naturale: la vasca principale è incastonata in una cavità rocciosa, mentre all’esterno piccole piscine naturali permettono di godersi il bagno termale circondati da montagne e boschi. L’esperienza è resa ancora più suggestiva dalla vista panoramica sulla valle sottostante e dal profumo della vegetazione circostante.

Oltre alla Grotta, Cerchiara offre la possibilità di visitare il suo affascinante borgo medievale e il celebre Santuario di Santa Maria delle Armi, arroccato a strapiombo sulla roccia. Un connubio perfetto per chi vuole alternare momenti di relax a scoperte culturali e paesaggistiche.

Trascorrere il Ferragosto alla Grotta delle Ninfe significa regalarsi una giornata di benessere, lontano dal caos, tra acqua calda, paesaggi mozzafiato e storia millenaria.

Ferragosto in Sila Piccola: natura e relax tra Villaggio Mancuso e il Lago del Passante (Catanzaro)

Per chi a Ferragosto vuole fuggire dal caldo e regalarsi una giornata immerso nella natura, la Sila Piccola offre un’oasi di aria fresca, boschi rigogliosi e paesaggi che sembrano dipinti. Tra le mete più suggestive c’è Villaggio Mancuso, nel cuore del Parco Nazionale della Sila, e il vicino Lago del Passante, luogo ideale per rilassarsi e ricaricare le energie.

Villaggio Mancuso, con le sue caratteristiche costruzioni in legno e pietra, conserva il fascino delle antiche località montane. Passeggiando tra i suoi viali, si respira un’atmosfera d’altri tempi, tra pini altissimi, prati verdi e il profumo di resina. È il punto di partenza perfetto per escursioni a piedi o in bicicletta lungo i numerosi sentieri del parco, ideali anche per famiglie.

A pochi chilometri si trova il Lago del Passante, incorniciato da colline boscose e perfetto per un picnic all’ombra, una passeggiata panoramica o semplicemente per godersi la quiete delle acque che riflettono il cielo. Le aree attrezzate permettono di organizzare un pranzo all’aperto, mentre chi ama la fotografia troverà scorci indimenticabili, soprattutto al tramonto.

Il Ferragosto in Sila Piccola non è solo natura: la zona offre anche ottima cucina tipica, dai formaggi silani alla pasta fatta in casa, fino alle carni alla brace servite nei caratteristici ristoranti di montagna.

Trascorrere il 15 agosto tra Villaggio Mancuso e il Lago del Passante significa vivere un Ferragosto diverso: fresco, autentico e a contatto con la bellezza incontaminata della Calabria.

Ferragosto a Capo Vaticano: dal mare segreto di Praia i Focu al tramonto nel Giardino degli Dei (Vibo Valentia)

Se il Ferragosto perfetto per te è un mix di mare cristallino, natura selvaggia e panorami indimenticabili, Capo Vaticano è la meta ideale. Qui, tra le scogliere imponenti e le acque turchesi della Costa degli Dei, si nasconde la splendida Praia i Focu, una delle spiagge più suggestive della Calabria.

Raggiungibile solo via mare o attraverso sentieri impervi che scendono dalla rupe, Praia i Focu è un piccolo paradiso incontaminato, protetto da promontori rocciosi che creano calette intime e un mare dalle mille sfumature di blu. Un luogo perfetto per fare snorkeling, rilassarsi al sole e godere della natura ancora selvaggia.

Dopo una giornata tra bagni e relax, la magia continua al Belvedere dei Cannoni, conosciuto anche come Giardino degli Dei. Da qui lo sguardo si perde lungo tutta la Costa degli Dei fino alle Isole Eolie. Al tramonto, il cielo si tinge di arancio e rosso, mentre il sole si adagia dietro l’orizzonte, regalando uno degli spettacoli naturali più romantici e suggestivi della Calabria.

Un Ferragosto a Capo Vaticano è un’esperienza che unisce il piacere del mare più autentico alla bellezza dei paesaggi, lasciando nel cuore immagini e sensazioni che resteranno a lungo.