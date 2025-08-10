Una scuola più vicina agli studenti. La Calabria a confronto con Valditara

C’era pure la Calabria a Roma per l’incontro tra il coordinamento nazionale dei presidenti delle Consulte studentesche (Ucn) e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. A partecipare la responsabile regionale, Franca Falduto, e il presidente della Consulta della provincia di Reggio, Daniele Trimboli.

All’ordine del giorno del confronto col responsabile di Viale Trastevere, ormai regolarizzato con cadenza bimestrale, i principali temi legati alla scuola italiana: le prospettive dell’Intelligenza artificiale nella e per la scuola, il benessere psicologico degli studenti, il rafforzamento della rappresentanza studentesca, i risultati positivi di Agenda Sud e Nord, il tema dell’educazione alle relazioni e la relativa formazione dei docenti e il rafforzamento delle attività di internazionalizzazione.

Tra le proposte emerse dai Coordinatori regionali, focus sull’idea di istituire un organismo di rappresentanza studentesca europeo ispirato proprio al modello italiano. Il ministro ha accolto con favore l’iniziativa, impegnandosi a presentarla alla vicepresidente esecutiva della Commissione europea responsabile delle politiche per l’istruzione, Roxana Mînzatu.

