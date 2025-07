Poste italiane: gravi criticità nel sistema di recapito calabrese. La preoccupazione dei sindacati. Ma l'azienda rassicura

Slp CISL , Confsal Com e Failp Cisal manifestano grande preoccupazione per la tenuta dei servizi postali di recapito in Calabria a causa delle politiche aziendali relative alla gestione degli organici a tempo determinato (CTD) che, in questa regione, garantiscono la tenuta del servizio.

"Come si evince dai dati aziendali - ha affermato Bruna Breveglieri , segretario Slp CISL Calabria - la Calabria si assesta tra le più basse in Italia ed il servizio viene garantito solo grazie all’assunzione di personale CTD"

"Una situazione insostenibile -spiega ancora Breveglieri - aggravata dalle decisioni aziendali di procedere ad una significativa diminuzione dei CTD in scadenza a fine luglio, proprio nel periodo di fruizione delle ferie estive, con flussi postali che non accennano a diminuire e l’implementazione della rete corriere in corso nella regione" .

Infatti, proprio in questi giorni è partito l’adeguamento volumi recapito, propedeutico alla partenza della nuova Rete Corriere nella provincia di Catanzaro. In particolare, nel CD di Catanzaro, dove i servizi sono coperti per oltre il 50% da personale CTD, una riduzione del loro dimensionamento è in palese contrasto con quanto previsto dagli accordi in materia nei centri impattati da adeguamento volumi.