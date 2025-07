Organici di fatto e supplenze, settimana “calda” per la scuola della Calabria

Non di soli docenti vive la scuola. Colonna portante, fondamentale, è il personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata). Pure di loro si parlerà giovedì alle 12 a Catanzaro in un incontro tra l’Ufficio scolastico regionale e i sindacati di categoria. All’ordine del giorno tre punti bollenti: l’informativa su posti di organico di fatto Sostegno e Ata, quella sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, l’ipotesi di Contratto integrativo regionale.

Anzitutto per quanto riguarda il Sostegno, l’attesa è comprensibilmente enorme poiché l’organico di fatto (quasi pari a quello di diritto) garantisce una marea di cattedre per i docenti precari che aspettano e sperano in un incarico annuale.

