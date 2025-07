Il Parco della Sila entra nei “Living Lab” e diventa laboratorio a cielo aperto

Il Parco nazionale della Sila entra ufficialmente nella mappa dei sei “Living Lab” europei scelti dal progetto internazionale “Forbest-Safeguarding Carbon and Biodiversity across European Forest Ecosystems”, finanziato dal programma Horizon Europe. Si tratta di un riconoscimento di portata continentale, che farà del territorio silano un laboratorio a cielo aperto per la sperimentazione e l’innovazione nella gestione forestale sostenibile, con l’obiettivo di aumentare la resilienza degli ecosistemi, tutelare la biodiversità e contrastare il cambiamento climatico.

