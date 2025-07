Premio Mare Pulito “Bruno Giordano” 2025. Tutto pronto a Parghelia per la VI Edizione del prestigioso riconoscimento

Venerdi 25 Luglio, a partire dalle ore 19:00, la Costa degli Dei ospiterà una serata dedicata alla bellezza, alla tutela e alla cultura del mare, in occasione del 2^ Forum “Calabria, un diamante grezzo”. L'iniziativa, promossa dall’ Associazione Mare Pulito “Bruno Giordano”, presieduta dalla Dott.ssa Francesca Mirabelli , ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza vitale del mare e del suo ecosistema, promuovendo una riflessione condivisa sulla necessità di adottare modelli di sviluppo più sostenibili, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni.

VI edizione del Premio Mare Pulito “Bruno Giordano”

Il momento centrale della serata sarà rappresentato, dalle 20:30, dalla premiazione della sesta edizione del Premio assegnato dall’Associazione Mare Pulito “Bruno Giordano”, intitolato al Procuratore Dott. Bruno Giordano, che alla guida delle Procure di Paola e Vibo Valentia ha condotto importanti battaglie a difesa di quel mare calabrese che tanto ha amato.

Quest’anno il Premio, che verrà assegnato all’On. Alessandro Colucci, segretario di presidenza della Camera dei Deputati, ed al Comune di Parghelia, punta l’attenzione sull’importanza di elaborare una strategia comune tra istituzioni e mondo delle associazioni per educare al rispetto ed alla valorizzazione dell’ambiente, salvaguardando il mare e valorizzandone la bellezza.

“Per affrontare il problema della sostenibilità ambientale è necessario un cambio di paradigma dei nostri comportamenti, e solo con una maggiore consapevolezza ambientale può avvenire la transizione ecologica indispensabile per continuare a vivere in armonia su questo Pianeta. È fondamentale conoscere il ruolo e l’importanza dell’ecosistema marino, per stimolare l’uomo a difenderlo, piuttosto che a depredarlo” ha dichiarato Francesca Mirabelli, Presidente Mare Pulito - Bruno Giordano.