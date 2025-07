Tirocinanti di inclusione sociale, Nidil e Cgil al Tavolo sul precariato in Regione: "Vigileremo sulle stabilizzazioni"

Nella giornata di ieri Nidil Cgil Calabria e Cgil Calabria, rappresentati rispettivamente dal coordinatore regionale Ivan Ferraro e dal Segretario regionale Luigi Veraldi, hanno preso parte al Tavolo sul precariato che ha visto coinvolti l’assessore al Lavoro Giovanni Calabrese e i sindacati confederali.

Durante l’incontro sono stati affrontati i principali nodi relativi ai diversi bacini di lavoratori ancora in utilizzo o in attesa di stabilizzazione con particolare riferimento ai Tirocinanti di Inclusione Sociale (Tis).

La Regione Calabria ha confermato ufficialmente l’impossibilità di prorogare i tirocini che andranno a scadere a partire da ottobre 2025 smentendo ogni possibilità di proroga da parte dei Comuni. Entro il 31 luglio 2025, i Comuni dovranno approvare con delibera di giunta l’adesione alla manifestazione d’interesse regionale. Solo gli enti che avranno formalizzato l’adesione entro tale termine potranno accedere alle misure di stabilizzazione previste.

Dall’ uno agosto - ha ribadito la Regione - per i lavoratori esclusi dalle stabilizzazioni o impiegati nei Comuni che non avranno aderito prenderà avvio un percorso differenziato con misure alternative gestite direttamente dalla Regione che si è impegnata a farsi carico della loro contrattualizzazione attraverso strumenti dedicati.

Per i tirocinanti under 60 è attualmente in fase di valutazione l’attivazione di una misura di fuoriuscita pari a 40mila euro lordi, rivolta a coloro che non rientreranno nei percorsi di contrattualizzazione.

Per gli over 60, invece, è stata confermata la possibilità di partecipare alle manifestazioni d’interesse promosse dai Comuni, al pari degli altri tirocinanti. Inoltre, Arpal è in fase di erogazione della prima mensilità del contributo economico mensile da 631 euro, in attuazione del decreto dirigenziale n. 9764 del 4 luglio 2025.

In merito agli enti privati, è stato chiarito che le eventuali stabilizzazioni dovranno avvenire esclusivamente tramite la piattaforma Dunamis, e che non è previsto alcun contributo economico regionale, pertanto, questi soggetti restano esclusi dalla misura dei 40.000 euro.

I sindacalisti hanno inoltre richiesto alla Regione Calabria un incontro per il 1° agosto, a manifestazione d’interesse conclusa, per valutare nel dettaglio le misure previste per il superamento del tirocinio da parte di chi resterà escluso dalle stabilizzazioni.

NIdil Cgil Calabria, insieme alla Cgil, continuerà a seguire con la massima attenzione tutte le vertenze aperte, chiedendo il pieno rispetto degli impegni assunti e il completamento dei processi di stabilizzazione per ogni singola misura regionale.