Scuola, pesano i divari territoriali: Calabria bocciata nelle prove Invalsi

La povertà emerge dalle periferie sociali della Calabria, una miseria annunciata dal numero sempre crescente di famiglie indebitate. Ma c’è un’altra povertà che fa più paura perché minaccia il futuro di questa terra, ed è la povertà educativa le cui vampate marcano chiaramente le differenze con altri territori del Paese. La regione, in generale, continua a rimanere ai margini dell’Europa per opportunità di istruzione-formazione. Un profilo allarmante che era già emerso dal Rapporto Bes (Benessere equo e sostenibile in Italia) dell’Istat. Una esplorazione inquietante che segue la corrente di tempesta in una terra che continua a sprofondare nell’emergenza.

