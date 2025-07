Terapie digitali, il Rotary alla Camera per la sanità del futuro

La conferenza stampa, moderata dal giornalista Luciano Ghelfi, quirinalista del TG2 e rotariano, è stata aperta dal governatore del Distretto 2080, Adriana Muscas, che ha introdotto la presidente Loizzo. Quest’ultima ha espresso “il vivo compiacimento per il ritorno di un presidente italiano alla guida del Rotary International dopo molti anni e per la presenza di Francesco Arezzo, assieme ai quattordici governatori dei distretti del nostro Paese, nella sede di una delle più alte istituzioni della nostra democrazia. La sanità digitale vede impegnato attivamente il gruppo interparlamentare nell’organizzazione dei primi Stati generali su questa materia, che si terranno a Cosenza in autunno e a cui parteciperà anche il ministro Schillaci. In questo quadro, la partnership con il Rotary rappresenta una grande opportunità per mettere a valore un virtuoso sistema di relazioni tra istituzioni, università e società civile”.

Nel proprio saluto, Francesco Arezzo si è detto “felice dell’impegno che i distretti italiani hanno inteso promuovere per servire la prevenzione e cura delle malattie, che costituisce una delle aree d’intervento del Rotary a livello globale, rivolgendo lo sguardo al futuro rappresentato dalle nuove prospettive della sanità digitale”.