Ai ragazzi calabresi piace il Liceo: è stato scelto da quasi 6 su 10. Vince lo Scientifico

La scuola calabrese nell'anno che verrà avrà sempre più il volto liceale, in linea con quanto avviene a livello nazionale. A leggere e analizzare le iscrizioni pervenute on line entro lo scorso 10 febbraio, addirittura più di cinque adolescenti calabresi su dieci a settembre varcheranno per la prima volta la soglia d'una scuola superiore liceale. E lo Scientifico resta davanti a tutti, seguito a breve distanza sempre dallo Scientifico ma con l'opzione Scienze applicate. Il Classico soffre, ma non come avvenuto nel passato, piazzandosi al terzo posto a chiudere il podio non solo dei Licei, perché pure negli altri indirizzi formativi non ci sono opzioni con percentuali superiori. Ma vediamole, una per una. Complessivamente in Calabria i Licei hanno raggiunto il 58,35% delle scelte totali, seguite dai Tecnici al 30,37% e in coda i Professionali con l'11,29%.

I numeri dei Licei

All'interno dei Licei, lo Scientifico è al 15,72%, lo Scientifico - Opzione Scienze Applicate all'11,73%, Classico all'8,52%. A seguire, in ordine sparso, tutti gli altri indirizzi: Artistico 2,44%, Europeo/Internazionale 0,79%, Linguistico 5,12%, Made in Italy solo 0,17%, Musicale e Coreutico - Sezione Coreutica 0,39%, Musicale e Coreutico - Sezione Musicale 0,93%, Scientifico - Sezione a Indirizzo Sportivo 2,75%, Scienze Umane 6,73%, Scienze Umane - Opzione Economico Sociale 3,05%.