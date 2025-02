Lampedusa (11^) e Tropea (20^) tra le spiagge più belle del mondo classificate da Tripadvisor

Come ogni anno, TripAdvisor ha pubblicato la classifica delle spiagge più belle del mondo, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di viaggi. Nel 2025, a dominare la prestigiosa lista "Travellers' Choice Best of the Best" è la spiaggia greca di Elafonissi, situata sull'isola di Creta. Celebre per la sua sabbia dorata e le acque turchesi, Elafonissi ha conquistato i viaggiatori di tutto il mondo, risultando la più apprezzata nelle recensioni.

Sul podio seguono due gioielli esotici: al secondo posto si classifica Banana Beach, a Phuket, in Thailandia, famosa per il suo scenario incontaminato e la vegetazione lussureggiante. Al terzo posto troviamo invece Eagle Beach, ad Aruba, nei Caraibi, rinomata per la sua sabbia bianca e i tramonti mozzafiato.

L'Italia, che in passato aveva spesso brillato nei piani alti della classifica, registra un leggero arretramento. La Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, dopo anni da protagonista, scivola all'undicesimo posto. Nonostante il suo mare cristallino e la sabbia finissima, la spiaggia siciliana ha perso alcune posizioni, forse a causa dell'elevata affluenza turistica nei periodi di punta. Per trovare un'altra spiaggia italiana bisogna arrivare alla ventesima posizione, occupata dalla suggestiva Tropea, in Calabria.