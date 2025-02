Un gelatiere di Catanzaro nel gotha, Eugenio Morrone si aggiudica i Tre Coni Gambero Rosso

Dopo il successo di Fior di Luna a Trastevere, premiata con i Tre Coni Gambero Rosso , il maestro gelatiere Eugenio Morrone ottiene lo stesso prestigioso riconoscimento per la storica sede di piazza Malatesta al Pigneto . Il locale, presente nella guida "Gelaterie d’Italia 2025" del Gambero Rosso , è un punto di riferimento per gli amanti del gelato artigianale, grazie all’attenzione per la qualità delle materie prime e a un'offerta che spazia anche su colazioni e aperitivi con proposte di alta pasticceria.

Oltre ai Tre Coni, Eugenio Morrone può vantare una lunga serie di successi nel mondo della gelateria: è inserito nella Hall of Fame del Gelato Festival World Ranking, è stato Campione Europeo 2016, ha ottenuto il titolo di Maestro Gelatiere of the Year e All Star 2018, ha conquistato il Sigep Gelato d’Oro 2019 e il 1° posto alla Coppa del Mondo della Gelateria 2020. Un palmarès di rilievo che conferma il suo talento e la sua dedizione per un gelato che unisce innovazione ed eccellenza.