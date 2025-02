Confartigianato incontra l’assessore regionale Varì: focus su Fondo per l’Artigianato e misure a sostegno del settore

Confartigianato Imprese Calabria - assieme a CNA e Casartigiani - ha incontrato l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione, Rosario Varì, e il direttore generale del Dipartimento, Paolo Praticò per fare il punto sullo stato di attuazione delle misure a sostegno del comparto artigiano, con particolare attenzione al Fondo per le imprese Artigiane che nell’ultimo anno ha registrato alcuni ritardi. Il Fondo per l’Artigianato rappresenta una misura cruciale per il sostegno e lo sviluppo delle imprese del settore. Attraverso contributi a fondo perduto del 65% su investimenti in macchinari e attrezzature, il fondo mira a migliorare la competitività delle aziende artigiane, sostenendo la modernizzazione e l’innovazione del comparto. Dall’avvio del fondo nel 2020 ad oggi, 950 imprese circa hanno usufruito della misura, per un ammontare complessivo di investimenti pari a oltre 35 milioni di euro a fronte di 20 milioni di contributi erogati. Un dato che testimonia il dinamismo e la voglia di investire delle aziende artigiane calabresi, nonché l’efficacia di una misura che ha saputo coniugare sostegno economico e snellezza burocratica.

Durante l’incontro, però, è emerso che nonostante lo sforzo della regione, quasi il 70% delle risorse attualmente disponibili, pari a 10 milioni di euro, risulta essere già impegnato dalle richieste in attesa di definizione. Le organizzazioni artigiane hanno dunque espresso l’auspicio che la Regione Calabria possa reperire ulteriori risorse per mantenere attiva questa misura, considerati i risultati positivi finora ottenuti. «Il Fondo per l’Artigianato – hanno sottolineato i rappresentanti delle associazioni artigiane presenti – è uno strumento fondamentale che ha saputo nel tempo fornire una risposta rapida alla necessità di sostegno alla crescita e competitività del settore. Ricordiamo che si tratta di una misura sempre attiva e su cui la regione interviene solo a valle del procedimento, senza incidere sui tempi di investimento delle imprese che in tal modo possono rapidamente attuare le proprie strategie di investimento per essere più competitive».