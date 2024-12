A Natale i dolci della tradizione calabrese, scopri la ricetta delle Nacatole INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Le nacatole sono un dolce tradizionale della Calabria, tipico del periodo natalizio (ma che ormai viene preparato in qualsiasi periodo dell'anno anche, e soprattutto, in occasione di feste patronali, matrimoni, battesimi e comunioni). Questi biscotti fritti, profumati e deliziosi, si distinguono per la loro consistenza croccante all'esterno e soffice all'interno, e per il loro caratteristico intreccio decorativo.

Ingredienti

(per circa 6-8 persone)

Farina 00: 500 g

Uova: 2

Zucchero: 100 g

Burro o strutto: 100 g (ammorbidito)

Latte: 50 ml (circa, per ammorbidire l’impasto)

Lievito per dolci: 1 bustina (16 g)

Vanillina: 1 bustina (o scorza grattugiata di 1 limone)

Liquore all’anice o Strega: 30 ml (facoltativo)

Olio di semi: per friggere

Zucchero a velo: per decorare

Preparazione

Preparare l’impasto:

In una ciotola capiente o su una spianatoia, disponi la farina a fontana.

Al centro, aggiungi le uova, lo zucchero, il burro ammorbidito, il lievito, la vanillina (o scorza di limone), e il liquore se desideri un aroma più intenso.

Aggiungi gradualmente il latte e impasta fino a ottenere un composto morbido, liscio e non appiccicoso. Se necessario, aggiungi poca farina o latte per regolare la consistenza.

Riposo dell’impasto:

Copri l’impasto con un canovaccio e lascia riposare per circa 30 minuti a temperatura ambiente.