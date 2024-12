Cosa fare a Natale in Calabria? Ecco un tour tra borghi, presepi viventi e mercatini

Presepe Vivente nel quartiere San Pietro Mercatini di Natale al Castello Normanno Svevo Concerti, spettacoli teatrali e mostre fotografiche Serate letterarie e apertura monumenti Tanto divertimento per grandi e piccini!

In uno dei borghi più belli della Calabria ecco le numerose iniziative messe in campo dall'1 dicembre al 6 gennaio

Il Natale in Calabria ha un sapore particolare. Momenti da trascorrere in famiglia con parenti ed amici e trascorrendo qualche ora di relax nei caratteristici vicoli dei borghi calabresi tra musica, spettacoli, arte, animazione e tanto altro. E allora, ecco una mini guida sulle tante iniziative messe in campo nel periodo natalizio in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione. Tra le tappe da non perdere c'è quella che riguarda i numerosi presepi viventi da visitare. Ecco allora un elenco dei luoghi da visitare (in aggiornamento)

Il presepe platanese vi aspetta a Platania in provincia di Catanzaro sabato 28 dicembre e domenica 5 gennaio. Musiche popolari, giocolieri, stand gastronomici. Una tappa imperdibile organizzata dall'amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni del territorio.

Ogni scorcio diventa uno scenario vivo e suggestivo, curato nei minimi dettagli, dove rivivere la magia e le atmosfere di un tempo. Sei i giorni in cui si potrà visitare il presepe: 25-26-29 dicembre e 1-5-6 gennaio.

Il presepe di Panettieri è molto più che una semplice rievocazione: è un’esperienza teatrale coinvolgente, con drammaturgia e regia, che trasforma l’intero paese in un autentico villaggio della Natività.

Tra i presepi viventi più belli della Calabria c'è il presepe vivente di Panettieri, in provincia di Cosenza, un evento che incanta grandi e piccini da oltre un ventennio, inscenando storia, fede e tradizione.

Presepe vivente dei bambini a San Giorgio Morgeto

Nello splendido scenario di San Giorgio Morgeto, in provincia di Reggio Calabria, torna la bellissima rappresentazione del presepe vivente dei bambini. L'evento si terrà il 26 e il 29 dicembre

Gli altri presepi viventi

Da non perdere anche le tappe di Cribari (CS), Altilia Grimaldi (CS), San Filippo di Cetraro (CS), Cropani (CZ) e Miglierina (CZ) (elenco in aggiornamento)

La via dei presepi a Vibo

Dall'8 dicembre prenderà vita "La via dei presepi", un percorso-itinerario di 14 tappe per scoprire le bellissime rappresentazioni realizzate in luoghi simbolo della città ed al contempo apprezzare le bellezze artistiche e architettoniche di Vibo Valentia.

La Via del vischio a Nicotera

Dal 7 dicembre al 6 gennaio appuntamento con l'ormai tradizionale Via del vischio a Nicotera. Un appuntamento ormai consolidato nel centro storico del comune della provincia di Vibo Valentia. Una passeggiata in una via addobbata di luci e colori natalizi con angoli suggestivi tutti da vivere con lo sguardo sullo splendido scenario del porto di Gioia Tauro.

Le luminarie di Tropea

Appuntamento a sabato 7 dicembre per l'inaugurazione del "Borgo Incantato". Musica, concerti, zeppolate, feste per bambini, mercatini di Natale e il presepe vivente programmato per domenica 5 gennaio. Tropea anche quest'anno è pronta a vivere un grande Natale e ad ospitare migliaia di visitatori provenienti da ogni parte della regione.

Il Natale a Reggio

Appuntamento per domenica 8 dicembre alle 19:30 per la tradizionale accensione dell'albero. A Piazza Italia fino al 6 gennaio ecco il villaggio dei dolci, alla villa comunale il villaggio di Babbo Natale. E poi, tanta musica con i concerti e gli spettacoli al teatro Cilea e i concerti in piazza Italia. Tante iniziative anche nei quartieri. E poi grande attesa per il Capodanno con la diretta su Raiuno de "L'anno che verrà".