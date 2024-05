Catanzaro sede centrale per formare i sacerdoti del futuro della Calabria

Chiesa in movimento per costruire il nuovo sistema di formazione dei futuri sacerdoti. Durante i lavori della sessione primaverile della Conferenza episcopale calabra, infatti, i vescovi calabresi hanno confermato la determinazione a proseguire nell’istituzione di un Seminario teologico unico, con inizio nel prossimo anno accademico a Catanzaro, nella sede dell’Istituto Teologico “San Pio X”, sostenuto da tutte le Diocesi, mentre Reggio Calabria e Cosenza manterranno due comunità formative per gli studi filosofici. Il professore don Francesco Asti, preside della Pontificia Facoltà teologica dell’Italia Meridionale, monsignor Ignazio Sanna, membro della Commissione episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi della Cei, hanno illustrato il progetto del nuovo Istituto teologico, che sarà presto realizzato.

Trovano, dunque, conferma le indiscrezioni riportate nel corso degli ultimi mesi dalla Gazzetta del Sud relativamente a nuovi assetti trovati - non senza qualche resistenza - all’interno della Chiesa calabrese, auspicati anche dall’invito a procedere in tal senso espresso a più riprese direttamente da Papa Francesco.