Europee, i vescovi della Calabria: reagire a rassegnazione e astensionismo

Un invito ad esercitare il diritto di voto per le prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno è stato rivolto dai vescovi calabresi, riuniti a Catanzaro, per la sessione primaverile della Conferenza Episcopale calabra. I presuli, che recentemente hanno incontrato papa Francesco nella visita ad limina, «hanno invitato tutti i cristiani, soprattutto i giovani - è scritto in una nota diffusa a conclusione della seduta durata due giorni - ad andare al voto, reagendo alla tentazione della rassegnazione e dell’astensionismo e sognando operativamente insieme un’Europa che sia casa comune di giustizia e di pace».