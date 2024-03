Pasqua, i dolci della tradizione: le cuzzupe. Ingredienti e preparazione VIDEO

La cuzzupa, meglio conosciuto anche come campanaro (soprattutto in Calabria e Sicilia), è un dolce tipico di Pasqua che viene preparato in Calabria. Può essere declinato in tantissimi nomi a seconda delle varie provenienze geografiche. La cuzzùpa, o sguta, o angùta, o vuta, o pizzatola, o cullùra, o ancora, curucullova o cudduraci. Può avere varie forme, a discrezione di chi la prepara; solitamente riguarda un tema pasquale: gallina, pesce, cuore o altro. Al centro della cuzzupa/campanaro è posto un uovo sodo che la tradizione vuole porti fortuna.

È un dolce preparato a base di pasta frolla e ha un significato particolare, ovvero la fine del digiuno quaresimale. Scoprite la preparazione in questo video che abbiamo realizzato in passato.

Ecco la nostra ricetta

Ingredienti e preparazione:

farina 500 g

zucchero 200 g

ammoniaca per dolci 5 g

scorza di limone 1

strutto 100 g