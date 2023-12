Il Natale in Calabria, la ricetta delle curuicchie. Ingredienti e preparazione VIDEO

Il Natale in Calabria non può essere il Natale della tradizione se a tavola non ci sono le curuicchie. Ecco uno dei dolci più amati e più buoni.

Gli ingredienti

1 kg di farina 00

300 grammi di patate

1 cubetto di lievito di birra

20 grammi di sale

Acqua tiepida quanto basta

Una bottiglia di olio d’oliva, o in alternativa di olio di semi di girasole

La preparazione

Lessate le patate con la buccia fino a che non sono morbide. Una volta completate il procedimento lasciatele raffreddare e poi sbucciatele e schiacciatele. Prendete un bicchiere o un pentolino e sciogliete il lievito in un po’ d’acqua tiepida. A questo punto in un recipiente o su una spianatoia usate la farina e aggiungete le patate e il sale. Iniziate lievemente ad impastare e poi aggiungete il lievito. Ora potete iniziare ad impastare in maniera più energica con le mani per qualche minuto fino a raggiungere un impasto omogeneo. Una volta terminato fate dei tagli sulla superficie dell'impasto a forma di x, questo passaggio favorirà la lievitazione delle vostre curuicchie. Coprite con uno strofinaccio e mettete in un luogo caldo e asciutto. Lasciate riposare il vostro impasto per un'ora, un'ora e mezza circa.

A questo punto a lievitazione ultimata iniziare a staccare un po' di pasta alla volta e lavorare il vostro cordoncino per realizzare le curuicchie. Di volta in volta posizionatele sul vostro tavolo e copritele lasciandole riposare almeno 15 minuti. Iniziate a scaldare l'olio in una padella grande e immergete le curuicchie nell'olio caldo e giratele da ambo i lati fin quando non saranno belle dorate. Depositatele in un recipiente in modo tale che l'olio possa assorbirsi e poi man mano potete inserirle nel vostro piatto di portata da servire poi a tavola.

La preparazione delle curuicchie calabresi che vi abbiamo proposto è di Irma Di Sandro