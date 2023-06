Russell Crowe "innamorato" a Catanzaro: "Il mondo dovrebbe vedere la Calabria"

Russel Crowe è arrivato a Catanzaro, dove domani, martedì 20 giugno, terrà il suo concerto nella prima tappa italiana del tour “Indoor Garden Party”. L’eroe cinematografico de “Il Gladiatore” ha incontrato i giornalisti all’interno del cortile del Complesso monumentale San Giovanni per una conferenza stampa di presentazione che è coincisa, di fatto, con l’apertura ufficiale della ventesima edizione del Magna Graecia Film Festival.



Accolto dal sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e dal direttore artistico del festival, Gianvito Casadonte, Crowe ha esordito rispondendo alle curiosità sui luoghi che da ieri lo ospitano: «Il mondo dovrebbe vedere la Calabria», ha detto dopo aver avuto modo di vedere, seppur sommariamente, i paesaggi calabresi.

Come detto, quella di domani sarà la prima data in Italia di un tour che lo porterà a Taranto, a Roma e si concluderà a Bologna per un concerto i cui proventi saranno interamente devoluti in beneficenza per i danni dell’alluvione in Emilia-Romagna delle scorse settimane. Crowe, prima di congedarsi, ha ricevuto dalle mani del sindaco una riproduzione artistica del Carlino d'Argento.