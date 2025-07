Elisoccorso, attivati in Calabria 26 punti di atterraggio H24

Il Dipartimento di Emergenza ed Urgenza della Regione, in collaborazione con l’Asp di Cosenza, ha attivato un piano straordinario per potenziare la sicurezza sanitaria durante il periodo estivo. L’iniziativa consiste nell’attivazione di 26 punti di atterraggio notturno in aree turistiche costiere e interne, per garantire interventi rapidi e tempestivi per cittadini e turisti.

