Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Ponte sullo Stretto / Ponte sullo Stretto, le rassicurazioni di Salvini alla sindaca di Villa

Ponte sullo Stretto, le rassicurazioni di Salvini alla sindaca di Villa

Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione Europea in relazione alla Direttiva Habitat. Incontro romano tra il ministro Salvini e la sindaca di Villa, Caminiti, sulle opere preliminari

Presto – con le rassicurazioni del ministro Matteo Salvini – l’apertura di un tavolo per la sottoscrizione di un accordo di programma al fine di concretizzare lo spostamento del porto di Villa San Giovanni a sud della città. Questa una delle principali novità emerse durante l’incontro, in Capitale, tra il titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti e la sindaca Giusy Caminiti.
Un confronto, quello di venerdì al Mit, promosso dal ministro in riferimento al progetto del Ponte, «per discutere – racconta la prima cittadina a qualche ora dal rientro – delle opere preliminari». Intanto, nella riunione, spiega Caminiti, «l’indicazione delle priorità che a luglio 2024 il consiglio comunale ha deliberato nel cosiddetto Piano Strategico: 135 milioni di opere che l’amministrazione ha sottoposto all’approvazione del consiglio come prescrizione all’apertura del cantiere».
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province