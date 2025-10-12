Calabria, una larga investitura per Occhiuto. Ma le responsabilità vanno condivise

I risultati delle elezioni regionali in Calabria hanno determinato un’affermazione personale del presidente Roberto Occhiuto, del suo partito (Forza Italia) e della sua lista (Occhiuto Presidente). È la terza volta consecutiva che in Calabria vince il partito di Forza Italia (la prima fu nel 2020 con Jole Santelli e poi le due elezioni di Occhiuto). Le analisi successive al voto si sono concentrate soprattutto sui dati, sui flussi e sulle dinamiche elettorali e il centrodestra ha festeggiato per la performance anche superiore alle attese, mentre nel campo largo è prevalsa l’autocritica e l’insoddisfazione. In particolare, Occhiuto ha superato la regola non scritta del mandato unico del presidente in una regione in cui l’elettorato ha sempre dimostrato segnali di forte mobilità tra gli schieramenti politici.

*Docente di Diritto regionale e degli Enti locali

Università della Calabria

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale