Calabria, Ferro e l’ipotesi vicepresidenza a FdI: «A noi interessa incidere nelle scelte»

L’impegno pancia a terra per dare concretezza alle indicazioni arrivate dai vertici nazionali del partito. Settimane di grande impegno tra Roma e la Calabria coronate col successo del centrodestra pur senza centrare l’elezione, a livello personale, in Consiglio regionale.

Sottosegretaria Wanda Ferro, il risultato conseguito da Fratelli d’Italia alle Regionali è superiore, in linea o sotto le aspettative della vigilia?

«Sapevamo che in Calabria il dato percentuale di Fratelli d’Italia sarebbe stato inevitabilmente più basso rispetto alla media nazionale, per una serie di fattori oggettivi. Primo tra tutti, l’effetto trainante del presidente Occhiuto, che ha catalizzato molto consenso sulle liste di Forza Italia. Inoltre, in questa legislatura, Fratelli d’Italia non ha potuto contare su leve amministrative o deleghe dotate di risorse significative: ci siamo assunti responsabilità in settori complessi, ma senza strumenti diretti di spesa. Non è mai stata nostra abitudine costruire consenso attraverso le clientele, ma attraverso il lavoro, la coerenza e il coraggio delle scelte. Devo evidenziare però che Fratelli d’Italia è il partito del centrodestra che guadagna di più nel raffronto con le regionali del 2021, con un incremento del 3 per cento e 22mila voti in più».

