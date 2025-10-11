Elezioni in Calabria e seggi, "Noi Moderati": "Tutto regolare nell'attribuzione"

“La sentenza, pronunciata dal TAR Calabria, Sezione Prima, il 19 luglio 2010, riguardava un ricorso presentato da Giuseppe Morrone (R.G. 548/2010) contro la Regione Calabria e altri uffici elettorali. Il ricorrente contestava i verbali degli uffici centrali circoscrizionali, sostenendo che, ai fini della determinazione dei quozienti elettorali e del conseguente riparto dei seggi, si sarebbero dovuti considerare anche i voti espressi nei confronti dei candidati presidenti (lista regionale).

Vento interviene per contrastare quelle che definisce “notizie tese ad ‘avvelenare i pozzi'” e “tesi infondate circa l’interpretazione della legge elettorale” . A supporto della sua posizione, il delegato allega una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Calabria risalente al 2010, sottolineando come i successivi adeguamenti normativi non abbiano modificato la sostanza dei criteri di riparto, se non per i valori delle soglie di sbarramento.

Secondo il ricorrente, una corretta interpretazione dell’art. 15, comma 3, lett. a e lett. b, della L. n. 108/1968, avrebbe dovuto portare all’inclusione di questi voti, con la conseguente esclusione (per mancato raggiungimento del quorum) di alcune liste e la sua proclamazione a consigliere regionale.

Il TAR, tuttavia, ha respinto il ricorso siccome infondato , ritenendo l’interpretazione del ricorrente “errata”.

I giudici hanno stabilito che, sebbene l’Ufficio Centrale debba determinare sia la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale che quella di ciascuna lista regionale (Art. 15, comma 3, lett. a) , “ciascuna di esse rileva separatamente, a fini propri”.

In conclusione, il TAR aveva già confermato la correttezza delle operazioni degli Uffici elettorali, stabilendo che “i voti attribuiti ai candidati presidenti (lista regionale) non concorrono alla determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale”.