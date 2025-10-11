Consiglio regionale della Calabria, partita riaperta? Dubbi sull’elezione di Pitaro e Rosa

La partita elettorale, dopo il voto, si sposta nei Tribunali. Le commissioni circoscrizionali sono al lavoro da giorni su schede, verbali, ricalcolo di preferenze e norme da interpretare. Il mosaico dovrebbe cristallizzarsi entro lunedì. Quindi, la pietra tombale della Corte d’appello di Catanzaro, giudice ultimo completerà l’iter delle revisioni con la definitiva proclamazione degli eletti. Naturalmente, in attesa di eventuali ricorsi. È, infatti, assai probabile che le conclusioni rituali non saranno sufficienti a definire la mappa del nuovo Consiglio regionale. Si profila all’orizzonte una ulteriore fase supplementare nelle aule della giustizia amministrativa (Tar e Consiglio di Stato). Nelle ultime ore vengono sollevati dubbi sul metodo di attribuzione dei seggi utilizzato dal portale del Viminale, “Eligendo”. Dietro formule e algoritmi è rimasta la sensazione di un’alchimia incompleta. Sotto osservazione, in particolare, c’è la soglia-quorum che è stata superata d’un soffio da Noi Moderati. Un limite che, in queste ultime ore, viene messo in discussione per via delle diverse interpretazioni della legge elettorale in Calabria.

