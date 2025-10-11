Calabria, Giunta a 9? Lunga attesa per i peones. Prima è necessario riformare lo Statuto

Subito una Giunta composta da 7 assessori, poi tra qualche mese l’allargamento a 9 elementi. Il presidente rieletto Roberto Occhiuto ragiona su uno schema che prevede sostanzialmente due step. E se l’intenzione resta sempre quella di assicurare una rappresentanza nell’Esecutivo a tutti i partiti presenti in Consiglio, il passaggio obbligatorio per dare forma al progetto è la riforma dello Statuto. Già, perché per recepire la normativa nazionale che consente alle Regioni con popolazione compresa tra 1 e 2 milioni - come è il caso della Calabria - di arrivare ad avere fino a 9 assessori, c’è bisogno di mettere mano alla Magna Charta.

