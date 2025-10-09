Tridico non scioglie la riserva sul ritorno a Strasburgo: "Ho chiesto qualche giorno di riflessione"

«Ho chiesto qualche giorno di riflessione. Siamo soltanto a due giorni di riflessione, questo è ancora un periodo troppo breve per prendere una decisione su una cosa così importante, e quindi mi riservo ancora di non rispondere a questa domanda, ma l’impegno, in ogni caso, in Calabria così come appunto è richiesto da queste prime ore dopo il voto per me è scontato».

Così l’europarlamentare M5S Pasquale Tridico, candidato sconfitto del campo progressista alla presidenza della Regione Calabria, prima dell’inizio dalla riunione dei consiglieri regionali eletti del centrosinistra in corso a Lamezia Terme. Tridico ha parlato di organizzazione dell’opposizione, non nascondendo la delusione per l’esito delle elezioni. «Bisogna riorganizzare l’opposizione - ha detto - bisogna ripartire. La sconfitta come è stato già detto, è amara purtroppo. Però c'è stato da parte di tutti un grande impegno per cercare di creare un sogno, un’alternativa, una speranza. I tempi di questa campagna sono stati molto brevi e questo ha inciso così come anche il tasso di adesione al voto. Anche se va fatto un discorso sulla necessità di estendere il voto anche ai fuori sede, come si fa con il gli iscritti all’Aire per permette di farli votare».