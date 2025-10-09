Il voto regionale è come un sisma che scuote il sistema politico locale con onde lunghe che riscrivono equilibri e scadenze. E non solo in Consiglio regionale, dove gli eletti si preparano a varcare la soglia di Palazzo Campanella. Conseguenze ci saranno anche nei Municipi, dove il voto ha innescato un effetto domino che costringerà cinque centri a nuove elezioni amministrative. La causa non è politica, naturalmente, ma esclusivamente giuridica e va ricercata nell’articolo 65 del Testo unico sugli enti locali. Una norma che pone il sigillo dell’incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di sindaco.
Sindaci verso Palazzo Campanella, in cinque Comuni della Calabria si torna a votare
Nessuna sorpresa a Reggio, Crotone e San Giovanni in Fiore: le elezioni erano già previste in primavera. Alle urne in anticipo solo a Palmi e Castrolibero. Si cambia anche alle Province di Cosenza e Crotone
