Regione Calabria, Occhiuto ragiona sulla nuova Giunta. L’idea di affidare più deleghe ai partiti

Il risultato elettorale non scalfisce le convinzioni di Roberto Occhiuto. Nessun cambio di rotta sui criteri di composizione della nuova Giunta. «Sarà un mix di tecnici e politici», ripete in queste ore il governatore riconfermato a chi gli chiede conto. Ribadita l’intenzione di affidare alcune deleghe strategiche ai partiti alleati, un’inversione di tendenza rispetto a quello che è stato l’avvio di legislatura nel 2021 quando il presidente forzista trattenne per sé importanti compiti. «Stavolta vorrei iniziare come ho finito, con ogni delega conferita agli assessori», è il messaggio fatto recapitare agli emissari dei diversi partiti ricevuti negli ultimi giorni.

Tradotto significa che l’esponente azzurro non dovrebbe venire meno ai patti siglati nelle convulse settimane precedenti alle elezioni. Assessorati di “peso” saranno affidati ad esponenti di Fratelli d’Italia e Lega, così come ai dirigenti di Forza Italia. Uno su tutti: il riconfermatissimo Gianluca Gallo, capace di abbattere il muro delle 30mila preferenze. Per quest’ultimo è pressoché certa la riconferma all’Agricoltura.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale