Regionali in Calabria: Occhiuto il giorno dopo: "L'inchiesta non è più un gravame sull'amministrazione"

«Io - ha sostenuto poi Occhiuto - non mi sono dimesso per un avviso di garanzia, mi sono dimesso quando ho visto che qui in questo palazzo mi vedevano come un presidente azzoppato, dimezzato, come un ex presidente. Oggi sono andato giù al bar a prendere un caffè, ho visto che molti sono contenti di sapere che lavoreranno con me per 5 anni e quindi si assumeranno insieme a me tutte le responsabilità che il governo della Regione pretende sia per chi ha una funzione istituzionale come la mia sia per chi lavora nei diversi dipartimenti di questo palazzo».

Occhiuto ha poi aggiunto: «Io sono un uomo delle istituzioni in una regione complicata, in una regione dove c'è la 'ndrangheta e dove gli uomini delle istituzioni non possono consentirsi di delegittimare i magistrati. Peraltro con gli uffici della Procura io ho lavorato gomito a gomito su molti dossier del governo regionale. La magistratura deve fare il suo lavoro, e però la politica ha i suoi tempi. Le inchieste - ha concluso Occhiuto - non devono essere strumentalizzate da chi vuole ottenere delle vittorie per questa strada non potendo ottenerle con le elezioni, nè possono rallentare il percorso amministrativo come spesso avviene. Io con la mia decisione ho evitato tutto questo».

Faremo la Giunta collegialmente

«Il fatto che Forza Italia fosse il partito più votato è un dato che era ampiamente previsto. Fratelli d’Italia cresce rispetto alle elezioni del 2021, La Lega ha ottenuto un risultato credo triplo rispetto a quello avuto nelle Marche. Quindi credo che tutti i partiti della coalizione possono essere soddisfatti, anche Noi Moderati ha superato il 4% e ha la possibilità di essere rappresentato in Consiglio regionale».