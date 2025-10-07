Una larga vittoria, come quella auspicata (e sognata) da Roberto Occhiuto. Il leader di Forza Italia in Calabria è il primo presidente di Regione a strappare la riconferma per un secondo mandato. È un successo senza patemi per il centrodestra, ed è una sconfitta netta per il campo largo guidato da Pasquale Tridico, il “padre” del Reddito di cittadinanza tornato in Calabria per tentare una rimonta che già alla vigilia appariva complicata.
«Il democristiano futurista», come viene definito da alleati e avversari torna dunque in campo dopo l’addio improvviso, ufficializzato a fine dello scorso luglio, dopo aver appreso di essere indagato per corruzione dalla Procura di Catanzaro, e la riproposizione della candidatura. Un “all in” rivelatosi alla fine vincente.
Regionali in Calabria, l’all in (vincente) di Occhiuto. Il messaggio di Tridico non passa
Il verdetto delle urne: il centrodestra prevale con largo margine in Calabria. Il governatore forzista conta di poter tornare a fare la voce grossa dopo settimane di logoramento. Nel campo progressista è già tempo di riflessioni sulla mancata costruzione di un’alternativa vincente
