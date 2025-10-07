Regionali in Calabria, è tempo di analisi. L'Istituto Cattaneo: “Campo largo in difficoltà, l'affluenza non è quella reale”

L’Istituto Cattaneo ha diffuso un’approfondita analisi sul voto regionale in Calabria, evidenziando come il risultato del 2025 si discosti dallo schema osservato nelle altre consultazioni svoltesi tra il 2024 e il 2025. A differenza delle altre regioni, dove si è registrata una sostanziale stabilità tra le aree del nuovo bipolarismo, in Calabria il centrodestra ha ottenuto un risultato molto superiore alle attese, mentre il campo largo di centrosinistra ha performato nettamente peggio.

Partecipazione più alta del previsto

Secondo i ricercatori dell’Istituto Cattaneo, i dati ufficiali del Ministero dell’Interno non restituiscono un quadro pienamente realistico della partecipazione elettorale. In apparenza, l’affluenza sembra bassa, ma la realtà è diversa: in Calabria circa il 20% degli aventi diritto al voto risiede all’estero e, pur essendo inclusi nel calcolo ufficiale, non votano alle Regionali poiché dovrebbero recarsi fisicamente nel Comune d’origine. Se si considerano solo i residenti effettivi, la partecipazione supera il 50%, in linea con quella di molte regioni del Centro-Nord.