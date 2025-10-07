Elezioni regionali in Calabria, il voto alle liste: circoscrizione Nord. Gallo oltre 30mila voti: ecco i dati sulle preferenze

Nella circoscrizione Nord (provincia di Cosenza) il centrodestra vince col 51,70% davanti al centrosinistra col 47,20% e Democrazia Sovrana e Popolare con l'1,09%. Di seguito i risultati e i voti di preferenza della circoscrizione Nord. Sono 14 i consiglieri eletti in questa circoscrizione: Forza Italia 3 (Gianluca Gallo, Pasqualina Straface e Elisabetta Santoianni), Occhiuto Presidente 2 (Pierluigi Caputo, Rosaria Succurro), Fratelli d'Italia 2 (Angelo Brutto, Luciana De Francesco), Lega 1 (Orlandino Greco), Noi Moderati 1 (Riccardo Rosa), Partito Democratico 1 (Rosellina Madeo), Tridico Presidente 1 (Ferdinando Laghi), M5S 1 (Elisa Scutella), Democratici Progressisti 1 (Francesco De Cicco), Casa Riformista 1 (Filomena Greco).

Centrodestra (Roberto Occhiuto)

Forza Italia: 19,63% (Gianluca Gallo 30.165 voti, Pasqualina Straface 13.363 voti, Elisabetta Santoianni 10.661 voti)

Occhiuto presidente: 12,42% (Pierluigi Caputo 14.791 voti, Rosaria Succurro 12.201 voti)

Fratelli d'Italia: 11,21% (Angelo Brutto 8.702 voti, Luciana De Francesco 6.542 voti)

Lega Nord: 5,34% (Orlandino Greco 5.154 voti, Ciodaro 4.153 voti)