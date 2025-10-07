Elezioni regionali in Calabria, il voto alle liste: circoscrizione Nord. Gallo oltre 30mila voti: ecco i dati sulle preferenze

Nella circoscrizione Nord (provincia di Cosenza) il centrodestra vince col 51,70% davanti al centrosinistra col 47,20% e Democrazia Sovrana e Popolare con l'1,09%. Di seguito i risultati e i voti di preferenza della circoscrizione Nord. Sono 14 i consiglieri eletti in questa circoscrizione: Forza Italia 3 (Gianluca Gallo, Pasqualina Straface e Elisabetta Santoianni), Occhiuto Presidente 2 (Pierluigi Caputo, Rosaria Succurro), Fratelli d'Italia 2 (Angelo Brutto, Luciana De Francesco), Lega 1 (Orlandino Greco), Noi Moderati 1 (Riccardo Rosa), Partito Democratico 1 (Rosellina Madeo), Tridico Presidente 1 (Ferdinando Laghi), M5S 1 (Elisa Scutella), Democratici Progressisti 1 (Francesco De Cicco), Casa Riformista 1 (Filomena Greco).
Centrodestra (Roberto Occhiuto)
Forza Italia: 19,63% (Gianluca Gallo 30.165 voti, Pasqualina Straface 13.363 voti, Elisabetta Santoianni 10.661 voti)
Occhiuto presidente: 12,42% (Pierluigi Caputo 14.791 voti, Rosaria Succurro 12.201 voti)
Fratelli d'Italia: 11,21% (Angelo Brutto 8.702 voti, Luciana De Francesco 6.542 voti)
Lega Nord: 5,34% (Orlandino Greco 5.154 voti, Ciodaro 4.153 voti)
Noi Moderati: 2% (Riccardo Rosa 1.195 voti)
Forza Azzurri: 1,42%
Unione di Centro: 0,84%
Sud chiama Nord: 0,17%
Centrosinistra (Pasquale Tridico)
Partito democratico: 11,65% (Rosellina Madeo 6.719 voti)
Tridico presidente: 11,07% (Ferdinando Laghi 5.194 voti)
Movimento Cinque Stelle: 9,54% (Elisa Scutellà 7.164 voti, Davide Tavernise 7.110 voti)
Democratici e Progressisti: 5,75% (Francesco De Cicco 6.076 voti)
Casa Riformista: 5,47% (Filomena Greco 6.670 voti)
Alleanza Verdi e Sinistra: 2,97% (Maria Pia Funaro 2.422 voti)
Democrazia Sovrana e Popolare (Francesco Toscano)
La lista del terzo candidato, Francesco Toscano, è allo 0,98%
