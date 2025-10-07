Elezioni regionali in Calabria, circoscrizione Centro: Ferrari, Mancuso, Alecci e Vito Pitaro i più votati: ecco i dati sulle preferenze

Nella circoscrizione Centro il centrodestra vince col 56,71% davanti al centrosinistra col 42,30% e Democrazia Sovrana e Popolare con l'1%. Di seguito i risultati della circoscrizione Centro che include le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, con 658.784 abitanti. Sono 8 i consiglieri eletti in questa circoscrizione: Forza Italia (Sergio Ferrari, Marco Polimeni), Occhiuto presidente (Emanuele Ionà), Fratelli d'Italia (Antonio Montuoro), Lega (Filippo Mancuso), Noi Moderati (Vito Pitaro), Partito democratico (Ernesto Alecci), Tridico presidente (Enzo Bruno).

Centrodestra (Roberto Occhiuto)

Forza Italia: 15,12% (Ferrari 12.134 voti, Polimeni 8.831 voti, Aiello 8.471 voti, Talerico 8.130 voti)

Occhiuto presidente: 11,49% (Ionà 6.833 voti, Comito 6.445 voti)

Fratelli d'Italia: 10,40% (Montuoro 11.920 voti, Ferro 10.406 voti)

Lega Nord: 10,08% (Mancuso 12.130 voti)

Noi Moderati: 7,71% (Pitaro 11.995 voti)

Unione di Centro: 1,58%

Forza Azzurri: 1,04%

Sud chiama Nord: 0,18%

Centrosinistra (Pasquale Tridico)

Partito democratico: 13,82% (Alecci 12.591 voti)