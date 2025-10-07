Elezioni in Calabria: Forza Italia e la lista di Occhiuto volano: insieme oltre il 30%. Pd terzo partito, Fratelli d'Italia non sfonda

E' Forza Italia il primo partito in Calabria. Con le operazioni di scrutinio terminate, ecco i dati lista per lista a livello regionale.
Roberto Occhiuto centrodestra 57,26% (totale liste, 57,98%)
Forza Italia 17,98%
Occhiuto presidente 12,39%
Fratelli d'Italia 11,64%
Lega 9,40%
Noi Moderati 4,03%
Democrazia Cristiana - Udc 1,28%
Forza Azzurri 1,04%
Sud chiama Nord 0,20%
Pasquale Tridico centrosinistra 41,73% (totale liste 41,13%)
Partito democratico 13,59%
Tridico presidente 7,62%
Movimento Cinque Stelle 6,43%
Democratici progressisti 5,23%
Casa Riformista 4,42%
Alleanza Verdi Sinistra 3,85%
Francesco Toscano Democrazia sovrana popolare 1,01% (totale liste 0,89%)
