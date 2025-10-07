Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Elezioni in Calabria: Forza Italia e la lista di Occhiuto volano: insieme oltre il 30%. Pd terzo partito, Fratelli d'Italia non sfonda

Elezioni in Calabria: Forza Italia e la lista di Occhiuto volano: insieme oltre il 30%. Pd terzo partito, Fratelli d'Italia non sfonda

di

occhiuto convention lamezia

E' Forza Italia il primo partito in Calabria. Con le operazioni di scrutinio terminate, ecco i dati lista per lista a livello regionale.

Roberto Occhiuto centrodestra 57,26% (totale liste, 57,98%)

Forza Italia 17,98%

Occhiuto presidente 12,39%

Fratelli d'Italia 11,64%

Lega 9,40%

Noi Moderati 4,03%

Democrazia Cristiana - Udc 1,28%

Forza Azzurri 1,04%

Sud chiama Nord 0,20%

Pasquale Tridico centrosinistra 41,73% (totale liste 41,13%)

Partito democratico 13,59%

Tridico presidente 7,62%

Movimento Cinque Stelle 6,43%

Democratici progressisti 5,23%

Casa Riformista 4,42%

Alleanza Verdi Sinistra 3,85%

Francesco Toscano Democrazia sovrana popolare 1,01% (totale liste 0,89%)

 

 

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province