Elezioni in Calabria, ecco le preferenze nelle tre Circoscrizioni: dai 30mila voti di Gallo ai 19mila di Cirillò. Tutti i voti

Circoscrizione Nord
LISTE ROBERTO OCCHIUTO
Forza Italia (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Gianluca Gallo 30.165
Pasqualina Straface 13.363
Antonella Blandi 3.274
Piercarlo Chiappetta 4.262
Antonio De Caprio 4.786
Francesca Impieri 4.112
Angela Morrone 862
Antonio Russo 1.932
Elisabetta Santoianni 10.661
Occhiuto Presidente (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Pierluigi Caputo 14.791
Rosaria Succurro 12.201
Franceschina Bufano 1.016
Marisa Fiammetta Guido 559
Cataldo Minò 2.840
Mattia Salimbeni 1.666
Giuseppina Vano 511
Vincenzo Ventimiglia 943
Ugo Vetere 3.388
Fratelli d'Italia (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Angelo Brutto 8.702
Luciana De Francesco 6.542
Anna De Gaio 2.336
Sabrina Mannarino 3.088
Dora Mauro 2.914
Pietro Molinaro 4.634
Attilio Parrotta 1.184
Rosa Pignataro 3.374
Francesco Spadafora 5.969
Lega (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Katya Gentile 3.003
Orlandino Greco 5.154
Emira Ciodaro 4.153
Antonio Belmonte 774
Marianna Ardillo 743
Santo Capalbo 955
Michele Covello 754
Maria Annunziata De Marco 1.159
Giovanni Schiavelli 912
Noi Moderati (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Enrico Caligiuri 265
Sergio Giannino Del Giudice 1.150
Davide Gravina 823
Marilena Lanzino 817
Cinzia Mauro 402
Ermelinda Mazzei 255
Riccardo Rosa 1.195
Elisa Scalercio 723
Adele Sirimarco 384
Forza Azzurri (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Umberto De Luca 587
Gregorio Iannotta 1.124
Francesca Greco 137
Felicità Laurito 577
Francesco Bernardo 168
Leonardo De Marco 1.104
Daniela Carlucci 223
Massimo Nardi 46
Luisa Gatto 7
Lista Udc-Dc (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Anna Vigliaturo 479
Vincenzo Borrelli 417
Massimiliano Ercole 131
Antonietta Fazio 177
Gennaro Licursi 482
Antonio Russo Cataldo 142
Domenico Piattello 208
Rosetta Crisci 106
Cinzia Naccarato 20
Sud chiama Nord – Partito animalista (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Sara Mauro 179
Virgilio Salvatore Minniti 139
Simona Casadei 4
Isabella Campana 7
Antonio Raddi 77
Anna Capitano 2
Patrick Palumbo 2
Carmelo Asta 4
Sandro Palazzolo 1
LISTE PASQUALE TRIDICO
Pd (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Giuseppe Mazzuca 3.778
Enza Bruno Bossio 5.751
Pino Capalbo 5.364
Francesca Dorato 1.908
Catia Filippo 1.841
Franco Iacucci 4.413
Mimmo Lo Polito 3.811
Rosellina Madeo 6.719
Rosanna Mazzia 1.948
Tridico Presidente (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Biancamaria Rende 4.435
Daniela Bonofiglio 2.017
Rosa Principe 805
Stefania Rota 1.348
Ranieri Marcello Silvestro Filippelli 2.254
Edoardo detto Antonello Giudiceandrea 2.104
Ferdinando Laghi 5.194
Giovanbattista Nicoletti 4.256
Ferdinando Nociti 1.348
M5S (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Elisa Scutellà 7.164
Davide Tavernise 7.110
Giuseppe Giorno 3.238
Veronica Buffone 2.468
Massimiliano Battaglia 2.984
Teresa Sicoli 1.068
Gianfranco Orsomarso 634
Concetta Cuparo 716
Antonio Maiolino 1.138
Democratici progressisti (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Umberto Federico 3.932
Giuseppina Rachele Incarnato 5.055
Domenico La Cava 581
Filomena Presta 314
Donatella Donato 562
Giuseppe Pugliese 684
Maria Assunta Lattuca 308
Biagio Caligiuri 41
Francesco De Cicco 6.076
Casa Riformista (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Filomena Greco 6.670
Amerigo Castiglione 1.327
Francesca Cufone 1.113
Gabriella De Seta 803
Gianmarco Manfrinato 969
Lucantonio Nicoletti 1.827
Cosimo Savastano 692
Norina Scorza 1.133
Giuseppe Graziano 5.229
Alleanza Verdi Sinistra (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Donatella Di Cesare 499
Giuseppe Campana 955
Giorgia Giampietro 205
Michele Cosentino 940
Annunziata Turano 508
Francesco Giacomo Pignataro 1.744
Walter Nocito 1.237
Maria Pia Funaro 2.422
LISTA FRANCESCO TOSCANO
Democrazia Sovrana Popolare (Cosenza)
Marco Rizzo 195
Caterina Villì 41
Francesco Toscano 279
Alessandro Buccieri 324
Luigi Caputo 154
Claudia Castro 247
Luca Filippelli 404
Rosa Gaudio 135
Paola Marinaccio 63
Circoscrizione Centro
LISTE ROBERTO OCCHIUTO
Forza Italia (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Antonello Talerico 8.130
Elisabetta Aiello 8.471
Maria Ylenia Fera 2.265
Sergio Ferrari 12.134
Antonella Grandinetti Dionesi 589
Maria Grazia Pianura 2.023
Marco Polimeni 8.831
Saverio Russo 1.053
Occhiuto Presidente (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Michele Comito 6.445
Emanuele Ionà 6.833
Salvatore Gaetano 3.249
Filippo Antonio Capellupo 941
Antonia Fiamingo 1.529
Rosina Lombardo 429
Maria Molinaro 1.056
Frank Mario Santacroce 3.284
Fratelli d'Italia (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Wanda Ferro 10.406
Antonio Montuoro 11.920
Filippo Maria Pietropaolo 5.499
Simona Ferraina 3.834
Domenico Perri 619
Teresa Ruberto 432
Antonio Schiavello 1.303
Dalila Nesci 820
Lega (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Filippo Mancuso 12.130
Pietro Raso 5.064
Maria Limardo 2.018
Gianpaolo Bevilacqua 5.098
Elisenia Laudari 1.226
Cosima Teresa Miletta 1.533
Silvia Parente detta “Parentela” – detta “Parenti” 3.730
Maria Teresa Stirparo 2.843
Noi Moderati (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Lea Concolino detta Lea (in Aloi) 1.831
Valeria Fedele 2.239
Gennaro Le Rose 2.310
Pascasio Matacera 569
Vito Pitaro 11.995
Michele Rosato 1.443
Antonio Giuseppe Sciumbata 1.169
Giuseppina Mellace 3.047
Lista Udc-Dc (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Salvatore Bulzomì 920
Gerlando Cuffaro 1.091
Rosa Procopio 403
Mariana Iannello 251
Anna Pesce 186
Vincenzo Fulvio Attisani 455
Giuseppe Isabella 525
Romano Loielo 547
Forza Azzurri (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Francesco Afflitto 242
Salvatore Mascaro 843
Carla Caddeo 29
Patrizia Crapella 31
Cosimo De Pinto 369
Giuseppe De Vito 151
Antonio Mungo 542
Giuseppina Staropoli 301
Sud chiama Nord – Partito animalista (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Antonio Azzalini 25
Anna Casaburi 5
Vittorio Saladino 214
Samanta Gallo 34
Salvatore Pittella 18
Vincenzo Giuseppe Sestito 1
Emilia Maria Mazzuca 4
Ida Passalis 17
LISTE PASQUALE TRIDICO
Pd (Circoscrizione centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia)
Ernesto Alecci 12.591
Amalia Bruni 4.053
Raffaele Mammoliti 4.761
Giusy Iemma 6.546
Leo Barberio 3.803
Alessandra Pugliese 1.101
Elisabeth Sacco 4.725
Luigi Tassone 3.266
Tridico Presidente (Circoscrizione centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia)
Paola Petronio 977
Maria Rosaria Franzè 1.719
Angela Cristina Medaglia 519
Monica Nardi 752
Vincenzo detto Enzo Bruno 2.728
Francesco Del Giudice 2.216
Giovanni Primerano 1.105
Filippo Sestito 1.756
Casa Riformista (Circoscrizione Centro - Reggio Calabria)
Francesco De Nisi 7.314
Emanuela Capalbo 1.976
Carmen Carceo 1.900
Giuseppe Condello 1.866
Francesco De Nardo 828
Serena Del Negro 1.668
Francesco Muraca 1.029
Raffaella Ruberto 1.518
M5S (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Elisabetta Maria Barbuto 2.045
Luigi Antonio Stranieri 1.514
Marco Miceli 1.767
Chiara Patertì 802
Daniela Francesca Iannazzo 977
Ilario Sorgiovanni 1.200
Olinda Suriano 920
Terri Boemi 657
Alleanza Verdi Sinistra (Circoscrizione centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia)
Antonio Lo Schiavo 4.123
Gianmichele Bosco 4.199
Sergio Genco 489
Raffaella Cosentino 848
Margherita Perri 671
Alessia Piperno 931
Domenico Villì 863
Bernadette Serratore 1.369
Democratici Progressisti (Circoscrizione centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia)
Antonio Belcastro 1.183
Vincenzo Costantino 721
Milena Liotta 868
Luciano Lo Prete 738
Laura Moschella 1.228
Francesco Pitaro 5.484
Giuseppe Scali 31
Stefano Soriano 1.810
LISTA FRANCESCO TOSCANO
Democrazia Sovrana Popolare (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Francesco Toscano 291
Marco Rizzo 142
Caterina Villì 203
Michele Caruso 107
Giuseppe Pulvirenti 130
Antonietta Veneziano 244
Maria Giovanna Zavaglia 51
Circoscrizione Sud
LISTE ROBERTO OCCHIUTO
Forza Italia (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Salvatore Cirillo 19.225
Domenico Giannetta 10.452
Serena Anghelone 4.569
Rocco Biasi 1.747
Concetta Scarcella 6.881
Virginia Parisi 3.033
Antonino Zimbalatti 2.749
Lega (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Giuseppe Gelardi detto “Pino” 2.798
Giuseppe Mattiani 12.619
Caterina Maria Capponi 2.058
Daniela Demetrio 5.031
Armando Neri 2.874
Francesco Sarica 7.180
Anna Maria Stanganelli 4.424
Fratelli d’Italia (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Giovanni Calabrese 11.351
Marco Cascarano 2.236
Giovanna Cusumano 2.489
Ramona Calafiore 3.395
Stefano Princi 6.525
Francesco Praticò 2.959
Daniela Iriti 6.909
Occhiuto Presidente (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Giacomo Crinò 9.036
Fortunata Ieracitano 1.085
Chiara Luccisano 2.099
Eulalia Micheli 4.642
Antonino Parrello 2.158
Raffaele Sainato 1.005
Giuseppe Zampogna 7.579
Noi Moderati (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Antonino Crea 526
Francesca Eroi 93
Orlando Fazzolari 1.312
Antonio Malara 290
Maria Marilena Mammone 299
Maria Grazia Pascale detta “Mary” 133
Gaetano Rao 2.057
Lista Udc-Dc (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Riccardo Occhipinti 1.778
Evelin Giada 509
Manuela Barletta 37
Daniela Moscato 125
Pancrazio Benito Walter Melcore 204
Luigi Marcianò 529
Antonino Francesco Latella 123
Forza Azzurri (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Gabriella Castelletti 78
Roberta Caldovino 159
Antonio Condoleo 7
Giuliana Barberi 169
Enzo Rocco Bartolo 53
Giuseppe Nucera 544
Giuseppe Ventra 21
Sud chiama Nord– Partito animalista (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Marilene Bonavita 74
Giuseppe Adamo 68
Andrea Marino 38
Ilaria Paolillo 2
Federica Candido 9
Vincenzo Surace 5
Dario Salvatore Borrelli 207
LISTE PASQUALE TRIDICO
Pd (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Giuseppe Falcomatà 10.341
Giovanni Muraca 5.518
Patrizia Morabito 880
Lucia Nucera 4.394
Maria Teresa Floccari 3.221
Giuseppe Ranuccio 10.638
Vincenzo Maesano 2.176
Democratici Progressisti (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Nino De Gaetano 4.908
Caterina Belcastro 1.933
Giuggy Palmenta 2.324
Carmelo Versace 3.563
Antonio Morabito 708
Marcella Borrello 750
Alessandra Papandrea 314
Alleanza Verdi Sinistra (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Demetrio Delfino 1.946
Salvatore Fuda 2.141
Donatella Di Cesare 1.115
Patrizia Gambardella 208
Michele Tripodi 2.597
Sonia Patti 504
Lista Tridico Presidente (Circoscrizione Sud Reggio Calabria)
Caterina Trecroci 1.740
Irene Calabrò 1.337
Rosalba Larosa 312
Fabio Foti 354
Domenico Gattuso 511
Michele Mileto 308
Saverio Pazzano 1.691
M5S (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Giovanna Milena Roschetti 721
Antonio Germanò 1.023
Benedetta Genovese 175
Ismaele Ottavio Caruso 277
Rosario Antipasqua 602
Filippo Zavaglia 680
Elisa Scutellà 488
Casa Riformista (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Adriana Andriani 289
Angiolina Borgese 16
Christian Cosimi 26
Amedeo di Tillo 16
Giuseppe Mammoliti 935
Jessica Fiorentina Pisani 154
Domenico Pirrotta 1.005
LISTA FRANCESCO TOSCANO (Democrazia Sovrana Popolare)
Democrazia Sovrana Popolare (Reggio Calabria)
Francesco Toscano 369
Marco Rizzo 109
Giuseppe Triolo 81
Maria Luisa Campolo 120
Felicia Fortugno 36
Domenica Francesca Greco 40
Antonino Pugliese 129
