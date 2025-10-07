Elezioni in Calabria, circoscrizione Sud: oltre a Cirillo, spiccano Mattiani e Ranuccio. Ecco i dati sulle preferenze

Nella circoscrizione Sud il centrodestra vince col 65,53% davanti al centrosinistra col 33,57% e Democrazia Sovrana e Popolare con lo 0,81%. Di seguito i risultati e i voti di preferenza della circoscrizione Nord. Sono 7 i consiglieri eletti in questa circoscrizione. Forza Italia 2 (Salvatore Cirillo e Mimmo Giannetta), Lega 1 (Giuseppe Mattiani), Fratelli d'Italia 1 (Giovanni Calabrese), Occhiuto Presidente 1 (Giacomo Pietro Crinò), Partito Democratico 2 (Giuseppe Ranuccio e Giuseppe Falcomatà).

Centrodestra (Roberto Occhiuto)

Forza Italia: 19,96% (Salvatore Cirillo 19.225, Mimmo Giannetta 10.452 voti)

Lega Nord: 14,01% (Giuseppe Mattiani 12.619 voti)

Fratelli d'Italia: 13,74% (Giovanni Calabrese 11.351 voti)

Occhiuto presidente: 13,46% (Giacomo Crinò 9.036 voti)

Noi Moderati: 2,20%

Unione di Centro: 1,50%

Forza Azzurri: 0,54%

Sud chiama Nord: 0,27%

Centrosinistra (Pasquale Tridico)

Partito democratico: 15,90% (Giuseppe Ranuccio 10.638 voti, Giuseppe Falcomatà 10.341 voti)

Democratici e Progressisti: 5,50% (Nino De Gaetano 4.098 voti)

Alleanza Verdi e Sinistra: 3,93% (Michele Tripodi, 2.597 voti)