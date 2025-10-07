Elezioni in Calabria, circoscrizione Sud: oltre a Cirillo, spiccano Mattiani e Ranuccio. Ecco i dati sulle preferenze

Nella circoscrizione Sud il centrodestra vince col 65,53% davanti al centrosinistra col 33,57% e Democrazia Sovrana e Popolare con lo 0,81%. Di seguito i risultati e i voti di preferenza della circoscrizione Nord. Sono 7 i consiglieri eletti in questa circoscrizione. Forza Italia 2 (Salvatore Cirillo e Mimmo Giannetta), Lega 1 (Giuseppe Mattiani), Fratelli d'Italia 1 (Giovanni Calabrese), Occhiuto Presidente 1 (Giacomo Pietro Crinò), Partito Democratico 2 (Giuseppe Ranuccio e Giuseppe Falcomatà).
Centrodestra (Roberto Occhiuto)
Forza Italia: 19,96% (Salvatore Cirillo 19.225, Mimmo Giannetta 10.452 voti)
Lega Nord: 14,01% (Giuseppe Mattiani 12.619 voti)
Fratelli d'Italia: 13,74% (Giovanni Calabrese 11.351 voti)
Occhiuto presidente: 13,46% (Giacomo Crinò 9.036 voti)
Noi Moderati: 2,20%
Unione di Centro: 1,50%
Forza Azzurri: 0,54%
Sud chiama Nord: 0,27%
Centrosinistra (Pasquale Tridico)
Partito democratico: 15,90% (Giuseppe Ranuccio 10.638 voti, Giuseppe Falcomatà 10.341 voti)
Democratici e Progressisti: 5,50% (Nino De Gaetano 4.098 voti)
Alleanza Verdi e Sinistra: 3,93% (Michele Tripodi, 2.597 voti)
Tridico presidente: 3,87%
Movimento Cinque Stelle: 3,11%
Casa Riformista: 1,20%
Democrazia Sovrana e Popolare (Francesco Toscano)
La lista del terzo candidato, Francesco Toscano, è allo 0,81%
Caricamento commenti
Commenta la notizia