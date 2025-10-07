Elezioni regionali, ecco la ripartizione dei seggi e i consiglieri eletti. Boom di Gallo e Cirillo

Lo spoglio delle elezioni regionali in Calabria si è concluso nella notte ed è gia possibile avere il quadro dei consiglieri regionali eletti. Già ieri sera c'erano delle certezze che sono emerse dal voto delle regionali in Calabria per quello che concerne le preferenze conquistate dai consiglieri regionali con Gianluca Gallo e Salvatore Cirillo (entrambi di Forza Italia) che hanno raccolto un numero considerevole di voti di preferenza e già ieri sera tra i più votati poi figuravano i vari Mattiani (consigliere uscente della Lega), Pitaro (Noi Moderati), Alecci (Pd), Montuoro (Fratelli d'Italia), Mancuso (Lega).
Ora, sebbene l'assegnazione dei seggi non sia ancora definitiva, è possibile determinare il quadro dei consiglieri regionali eletti (seguendo i dati di Eligendo, il sito del ministero dell'Interno):
Circoscrizione Nord
Gianluca Gallo (Forza Italia) 30.165 voti
Pasqualina Straface (Forza Italia) 13.363 voti
Elisabetta Santoianni (Forza Italia) 10.661 voti
Pierluigi Caputo (Occhiuto presidente) 14.791 voti
Rosaria Succurro (Occhiuto presidente) 12.201 voti
Angelo Brutto (Fratelli d'Italia) 8.702 voti
Luciana De Francesco (Fratelli d'Italia) 6.542 voti
Orlandino Greco (Lega) 5.154 voti
Riccardo Rosa (Noi Moderati) 1.195 voti
Rosellina Madeo (Partito democratico) 6.719 voti
Ferdinando Laghi (Tridico presidente) 5.194 voti
Elisa Scutellà (Movimento Cinque Stelle) 7.164 voti
Francesco De Cicco (Democratici progressisti) 6.076 voti
Filomena Greco (Casa Riformista) 6.670 voti
Circoscrizione Centro
Sergio Ferrari (Forza Italia) 12.134 voti
Marco Polimeni (Forza Italia) 8.831 voti
Emanuele Ionà (Occhiuto presidente) 6.833 voti
Antonio Montuoro (Fratelli d'Italia) 11.920 voti
Filippo Mancuso (Lega) 12.130 voti
Vito Pitaro (Noi Moderati) 11.995 voti
Ernesto Alecci (Partito democratico) 12.591 voti
Enzo Bruno (Tridico presidente) 2.728 voti
Circoscrizione Sud
Salvatore Cirillo (Forza Italia) 19.225 voti
Domenico Giannetta (Forza Italia) 10.452 voti
Giuseppe Mattiani (Lega) 12.619 voti
Giovanni Calabrese (Fratelli d'Italia) 11.351 voti
Giacomo Pietro Crinò (Occhiuto presidente) 9.036 voti
Giuseppe Ranuccio (Partito democratico) 10.638 voti
Giuseppe Falcomatà (Partito democratico) 10.341 voti
Caricamento commenti
Commenta la notizia