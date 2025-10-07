Elezioni regionali, ecco la ripartizione dei seggi e i consiglieri eletti. Boom di Gallo e Cirillo

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Sette seggi a Forza Italia, 4 a Occhiuto Presidente e Fratelli d'Italia. Tre alla Lega. Nel centrosinistra ben 4 al Partito Democratico, 1 solo al Movimento 5 Stelle

Lo spoglio delle elezioni regionali in Calabria si è concluso nella notte ed è gia possibile avere il quadro dei consiglieri regionali eletti. Già ieri sera c'erano delle certezze che sono emerse dal voto delle regionali in Calabria per quello che concerne le preferenze conquistate dai consiglieri regionali con Gianluca Gallo e Salvatore Cirillo (entrambi di Forza Italia) che hanno raccolto un numero considerevole di voti di preferenza e già ieri sera tra i più votati poi figuravano i vari Mattiani (consigliere uscente della Lega), Pitaro (Noi Moderati), Alecci (Pd), Montuoro (Fratelli d'Italia), Mancuso (Lega).

Ora, sebbene l'assegnazione dei seggi non sia ancora definitiva, è possibile determinare il quadro dei consiglieri regionali eletti (seguendo i dati di Eligendo, il sito del ministero dell'Interno):

Circoscrizione Nord

Gianluca Gallo (Forza Italia) 30.165 voti

Pasqualina Straface (Forza Italia) 13.363 voti

Elisabetta Santoianni (Forza Italia) 10.661 voti

Pierluigi Caputo (Occhiuto presidente) 14.791 voti

Rosaria Succurro (Occhiuto presidente) 12.201 voti

Angelo Brutto (Fratelli d'Italia) 8.702 voti

Luciana De Francesco (Fratelli d'Italia) 6.542 voti

Orlandino Greco (Lega) 5.154 voti

Riccardo Rosa (Noi Moderati) 1.195 voti

Rosellina Madeo (Partito democratico) 6.719 voti

Ferdinando Laghi (Tridico presidente) 5.194 voti

Elisa Scutellà (Movimento Cinque Stelle) 7.164 voti

Francesco De Cicco (Democratici progressisti) 6.076 voti

Filomena Greco (Casa Riformista) 6.670 voti

Circoscrizione Centro

Sergio Ferrari (Forza Italia) 12.134 voti

Marco Polimeni (Forza Italia) 8.831 voti

Emanuele Ionà (Occhiuto presidente) 6.833 voti

Antonio Montuoro (Fratelli d'Italia) 11.920 voti

Filippo Mancuso (Lega) 12.130 voti

Vito Pitaro (Noi Moderati) 11.995 voti

Ernesto Alecci (Partito democratico) 12.591 voti

Enzo Bruno (Tridico presidente) 2.728 voti

Circoscrizione Sud

Salvatore Cirillo (Forza Italia) 19.225 voti

Domenico Giannetta (Forza Italia) 10.452 voti

Giuseppe Mattiani (Lega) 12.619 voti

Giovanni Calabrese (Fratelli d'Italia) 11.351 voti

Giacomo Pietro Crinò (Occhiuto presidente) 9.036 voti

Giuseppe Ranuccio (Partito democratico) 10.638 voti

Giuseppe Falcomatà (Partito democratico) 10.341 voti

 

