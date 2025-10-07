Elezioni regionali, ecco la ripartizione dei seggi e i consiglieri eletti. Boom di Gallo e Cirillo

Lo spoglio delle elezioni regionali in Calabria si è concluso nella notte ed è gia possibile avere il quadro dei consiglieri regionali eletti. Già ieri sera c'erano delle certezze che sono emerse dal voto delle regionali in Calabria per quello che concerne le preferenze conquistate dai consiglieri regionali con Gianluca Gallo e Salvatore Cirillo (entrambi di Forza Italia) che hanno raccolto un numero considerevole di voti di preferenza e già ieri sera tra i più votati poi figuravano i vari Mattiani (consigliere uscente della Lega), Pitaro (Noi Moderati), Alecci (Pd), Montuoro (Fratelli d'Italia), Mancuso (Lega).

Ora, sebbene l'assegnazione dei seggi non sia ancora definitiva, è possibile determinare il quadro dei consiglieri regionali eletti (seguendo i dati di Eligendo, il sito del ministero dell'Interno):

Circoscrizione Nord

Gianluca Gallo (Forza Italia) 30.165 voti

Pasqualina Straface (Forza Italia) 13.363 voti

Elisabetta Santoianni (Forza Italia) 10.661 voti

Pierluigi Caputo (Occhiuto presidente) 14.791 voti