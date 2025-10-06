Regionali in Calabria, Talarico: "Sconfitta dolorosa, ma zoccolo duro da cui ripartire"

Talarico ha elogiato il candidato presidente Tridico, attribuendogli il merito di aver compiuto un'impresa quasi impossibile. "Tridico ha compiuto un miracolo, che è quello di aver riunito in pochi giorni tutto il centrosinistra che sembrava scomparso dalla scena politica," ha sottolineato. Il candidato ha offerto, secondo l'esponente politico, un "sacrificio straordinario dando un esempio di generosità, di disponibilità per la Calabria e i calabresi, ha indicato un'alternativa."

La riflessione amara è che l'iniziativa sia stata tardiva. "Evidentemente siamo arrivati tardi," ha ammesso Talarico, aggiungendo che "lo stato di salute del centrosinistra e dell'alternativa Occhiuto era davvero molto precario." Nonostante ciò, egli legge nel voto, oltre alle negatività, "qualche spunto serio e significativo per ricominciare."

Cause profonde e necessità di ricostruzione

Analizzando le ragioni di una sconfitta di queste proporzioni, Talarico ha invitato a non cadere nella superficialità. "È una sconfitta che rimanda a cause profonde, risalenti ai 10-15 anni fa, quindi non è una cosa di questi giorni," ha affermato, escludendo che il problema risieda unicamente nel "campo largo" in sé.