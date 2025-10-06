Regionali in Calabria, Talarico: "Sconfitta dolorosa, ma zoccolo duro da cui ripartire"

La pesante sconfitta della coalizione di centrosinistra, guidata da Domenico "Mimmo" Tridico, non è vista da tutti i suoi artefici come un fallimento definitivo. Per Mimmo Talarico, definito "l’architetto dell’operazione Tridico in testa al campo largo", il risultato elettorale rappresenta una "sconfitta dolorosa," ma anche una "speranza" e uno "zoccolo duro da cui ripartire all'insegna del cambiamento radicale."
Interrogato sulla natura della battuta d'arresto, Talarico ha subito riconosciuto l'esito negativo: "Ovviamente è una sconfitta, ma è anche una speranza." La possibilità di rilancio, tuttavia, è condizionata a una severa autocritica da parte della classe dirigente. "La speranza per il centrosinistra, la speranza per i calabresi," ha avvertito Talarico, "a condizione che i dirigenti della coalizione, gli stakeholders che hanno partecipato a questa campagna elettorale, comprendano il significato di questo voto."
Il "miracolo" e il sacrificio di Tridico
Talarico ha elogiato il candidato presidente Tridico, attribuendogli il merito di aver compiuto un'impresa quasi impossibile. "Tridico ha compiuto un miracolo, che è quello di aver riunito in pochi giorni tutto il centrosinistra che sembrava scomparso dalla scena politica," ha sottolineato. Il candidato ha offerto, secondo l'esponente politico, un "sacrificio straordinario dando un esempio di generosità, di disponibilità per la Calabria e i calabresi, ha indicato un'alternativa."
La riflessione amara è che l'iniziativa sia stata tardiva. "Evidentemente siamo arrivati tardi," ha ammesso Talarico, aggiungendo che "lo stato di salute del centrosinistra e dell'alternativa Occhiuto era davvero molto precario." Nonostante ciò, egli legge nel voto, oltre alle negatività, "qualche spunto serio e significativo per ricominciare."
Cause profonde e necessità di ricostruzione
Analizzando le ragioni di una sconfitta di queste proporzioni, Talarico ha invitato a non cadere nella superficialità. "È una sconfitta che rimanda a cause profonde, risalenti ai 10-15 anni fa, quindi non è una cosa di questi giorni," ha affermato, escludendo che il problema risieda unicamente nel "campo largo" in sé.
L'architetto dell'operazione ha concluso invocando un "grande lavoro, un lavoro di pazienza e di impegno per ricostruire un campo politico" che, pur essendosi manifestato in campagna elettorale, manca ancora di una sostanza duratura. La strada da percorrere è chiara: "Adesso bisogna costruirlo nella sostanza, con politiche, con partecipazione e soprattutto con classi dirigenti che siano all'altezza di un compito difficile ma ambizioso."
Il centrosinistra calabrese, dunque, si trova di fronte alla necessità di una profonda riorganizzazione interna per trasformare la sconfitta in un trampolino di lancio per il futuro.
