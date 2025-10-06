Regionali in Calabria, Stumpo (Pd): "È il dato di una sconfitta dura"

«E' il dato di una sconfitta, ma c'è sempre il bisogno avere la capacità politica di trovare aspetti positivi. Anche nelle sconfitte così dure è obbligatorio lavorare per venirne fuori». Lo ha detto il deputato del Pd, Nico Stumpo, a La 7, commentando le proiezioni sulle regionali in Calabria. «Speriamo che la forchetta» fra il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto e il candidato di centrosinistra Pasquale Tridico «sia più bassa» di quanto sta emergendo. "Abbiamo trovato un candidato che tiene insieme tutta la coalizione. Le coalizioni non si fanno perché siamo obbligati ma perché si deve costruire strategicamente una coalizione in grado di governane. Questo è un dato positivo di questa elezione».

Stumpo ha poi aggiunto: «In Calabria come Pd abbiamo fatto due liste per vocazione coalizionale, con una scelta di partito ne avremmo fatta una. Penso che si debba essere tutti generosi, lo abbiamo fatto e dobbiamo farlo nelle prossime settima. Lunedì prossimo comincerà il 2-1», dopo il voto in Toscana. «Tridico ha accettato sapendo che sarebbe stata una sfida dura. E’ stato un valore importante e aggiunto alla coalizione».