Regionali in Calabria, Orrico: "Non bocciatura del campo largo, ma mancanza di tempo per la proposta"

La decisione del Presidente Occhiuto di dimettersi e ricandidarsi il 31 luglio ha messo il Centro-sinistra di fronte a un'impresa quasi impossibile. "Questo tempo non lo abbiamo avuto," ha ammesso Orrico, sottolineando però la rapidità con cui la coalizione si è organizzata: "Eppure in tempi record, perché lo voglio ricordare, il presidente Occhiuto si è dimesso e ricandidato il 31 luglio e noi, forze progressiste, il 20 agosto avevamo messo in piedi le liste e un programma condiviso."

La conseguenza è stata che i candidati "hanno avuto poco tempo per farsi conoscere sul territorio," ostacolando la piena diffusione del messaggio.

Ripartire dall'opposizione sui temi chiave

Nonostante la sconfitta, Orrico ha affermato che la battaglia prosegue in Consiglio Regionale. "Si riparte da qui, saremo pronti e saremo in consiglio regionale e proveremo a rafforzare questo fronte unito di opposizione," ha promesso.

L'azione del "campo largo" in Consiglio si concentrerà sui temi cardine della loro proposta, a partire dal rafforzamento della sanità pubblica. "Non è possibile continuare ad elargire finanziamenti sottraendo posti letto alla sanità pubblica in favore della sanità privata," ha denunciato Orrico.