Regionali in Calabria, Orrico: "Non bocciatura del campo largo, ma mancanza di tempo per la proposta"

La candidata di spicco del Centro-sinistra, Anna Laura Orrico, ha offerto una lettura della sconfitta elettorale che non parla di bocciatura del "campo largo," ma piuttosto di una "difficoltà a far comprendere" la proposta della coalizione progressista a causa dei tempi ristretti.
Interpellata sull'esito del voto, Orrico ha respinto l'idea di un fallimento strutturale dell'alleanza. "Guardi, io più che parlare di bocciatura parlerei magari di una difficoltà a far comprendere in così poco tempo la proposta della centrosinistra," ha dichiarato.
Corsa contro il tempo: un anno di ritardo
Orrico ha evidenziato come l'improvvisa convocazione delle elezioni abbia penalizzato le forze progressiste, che si aspettavano di votare con un anno di ritardo. "Ce lo dico con franchezza, in Calabria si doveva andare a votare tra un anno. Le forze progressiste avrebbero avuto tutto il tempo di organizzare non solo la proposta politica, le liste dei candidati e anche la narrazione della Calabria che noi avremmo voluto offrire ai calabresi," ha spiegato.
La decisione del Presidente Occhiuto di dimettersi e ricandidarsi il 31 luglio ha messo il Centro-sinistra di fronte a un'impresa quasi impossibile. "Questo tempo non lo abbiamo avuto," ha ammesso Orrico, sottolineando però la rapidità con cui la coalizione si è organizzata: "Eppure in tempi record, perché lo voglio ricordare, il presidente Occhiuto si è dimesso e ricandidato il 31 luglio e noi, forze progressiste, il 20 agosto avevamo messo in piedi le liste e un programma condiviso."
La conseguenza è stata che i candidati "hanno avuto poco tempo per farsi conoscere sul territorio," ostacolando la piena diffusione del messaggio.
Ripartire dall'opposizione sui temi chiave
Nonostante la sconfitta, Orrico ha affermato che la battaglia prosegue in Consiglio Regionale. "Si riparte da qui, saremo pronti e saremo in consiglio regionale e proveremo a rafforzare questo fronte unito di opposizione," ha promesso.
L'azione del "campo largo" in Consiglio si concentrerà sui temi cardine della loro proposta, a partire dal rafforzamento della sanità pubblica. "Non è possibile continuare ad elargire finanziamenti sottraendo posti letto alla sanità pubblica in favore della sanità privata," ha denunciato Orrico.
Altre priorità saranno il diritto all'istruzione e il diritto al lavoro, fondamentali per contrastare l'emigrazione. "Bisogna garantire il diritto di istruzione a tutti e anche il diritto al lavoro, onde evitare che tanti calabresi continuino a fuggire," ha concluso, ribadendo l'impegno a fare opposizione costruttiva e determinata.
