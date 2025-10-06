Regionali in Calabria, la corsa per conquistare i trenta seggi. E poi l’insediamento entro novembre

Non solo il presidente della Regione: lo spoglio di oggi “incoronerà” anche i nuovi consiglieri. L’assemblea di Palazzo Campanella è formata da 30 consiglieri più il presidente della Giunta. La legge elettorale stabilisce due soglie di sbarramento: una coalizione entra in Consiglio se raggiunge almeno l’8% dei voti, mentre le singole liste all’interno della coalizione possono eleggere consiglieri se ottengono almeno il 4%. La distribuzione dei 30 seggi è regolata da un sistema proporzionale che assegna premi di maggioranza variabili in base al risultato. I seggi che restano fuori (dai 24 iniziali), vengono poi suddivisi nel collegio unico regionale sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. I restanti 6 seggi sono assegnati col metodo maggioritario. Alla maggioranza ne toccano 3 se ha ottenuto un numero pari o superiore a 15 seggi; se non ne ha ottenuto almeno 15 li prende tutti e 6.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale