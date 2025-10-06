Regionali in Calabria: Cannizzaro (Forza Italia): "Abbiamo stravinto, oltre il 60%. Ora l'obiettivo è Reggio Calabria"

Cannizzaro ha inoltre voluto ringraziare il Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, per la sua presenza e per aver dimostrato che il partito è presente "nei momenti di festa, ma soprattutto anche nei momenti quando ci sono da risolvere i problemi."

Un pensiero affettuoso è stato rivolto al Presidente riconfermato: "Grazie a Roberto Occhiuto, il mio amico Roberto Occhiuto, con il quale abbiamo condotto una campagna elettorale bellissima, entusiasmante." L'energia accumulata, ha assicurato, dovrà essere spesa da domani per "continuare a valorizzare la Calabria e a risolverne i problemi."

Il flash su Reggio Calabria: Forza Italia non esclude nulla

La vittoria regionale proietta immediatamente il Centrodestra verso la prossima sfida: le elezioni comunali di Reggio Calabria. Cannizzaro ha lanciato la volata, promettendo che "insieme a tutta la coalizione, una coalizione del centrodestra unita, forte, che si appresta a vincere [...] a Reggio Calabria, dove daremo un sindaco..."