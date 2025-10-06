Regionali in Calabria: Cannizzaro (Forza Italia): "Abbiamo stravinto, oltre il 60%. Ora l'obiettivo è Reggio Calabria"

La vittoria del Centrodestra in Calabria è un trionfo che va "oltre il 60%," realizzando il desiderio espresso in campagna elettorale di "stravincere." È quanto ha dichiarato a caldo Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia, esultando per la riconferma del Presidente Roberto Occhiuto e per l'ottimo risultato del suo partito.
"I calabresi evidentemente ci hanno preso in parola," ha affermato Cannizzaro, ringraziando gli elettori per la "fiducia" e per aver compreso lo spirito della campagna elettorale: "il gioco di squadra, una filiera istituzionale che in questi anni ha risolto tanti problemi ai calabresi."
Forza Italia primo partito e "doppia fiducia"
Particolarmente soddisfatto è Cannizzaro per la performance di Forza Italia, che si appresta a consolidarsi come il primo partito dell'intera competizione elettorale.
"Io personalmente sono molto contento nella qualità di segretario regionale di Forza Italia," ha detto, ringraziando per questa "doppia fiducia" – sia verso la coalizione che verso il partito – che "vanta una classe dirigente capace e straordinaria." Un ringraziamento speciale è andato a sindaci, amministratori locali e consiglieri, definiti essenziali per il risultato conseguito.
Cannizzaro ha inoltre voluto ringraziare il Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, per la sua presenza e per aver dimostrato che il partito è presente "nei momenti di festa, ma soprattutto anche nei momenti quando ci sono da risolvere i problemi."
Un pensiero affettuoso è stato rivolto al Presidente riconfermato: "Grazie a Roberto Occhiuto, il mio amico Roberto Occhiuto, con il quale abbiamo condotto una campagna elettorale bellissima, entusiasmante." L'energia accumulata, ha assicurato, dovrà essere spesa da domani per "continuare a valorizzare la Calabria e a risolverne i problemi."
Il flash su Reggio Calabria: Forza Italia non esclude nulla
La vittoria regionale proietta immediatamente il Centrodestra verso la prossima sfida: le elezioni comunali di Reggio Calabria. Cannizzaro ha lanciato la volata, promettendo che "insieme a tutta la coalizione, una coalizione del centrodestra unita, forte, che si appresta a vincere [...] a Reggio Calabria, dove daremo un sindaco..."
Alla domanda specifica su un possibile candidato sindaco di Forza Italia, il coordinatore regionale non ha escluso nulla. "Io non escludo nulla di Forza Italia, un candidato del centrodestra," ha risposto, sottolineando come il partito intenda sfruttare il risultato elettorale che lo vede primo, pur mantenendo un atteggiamento aggregante.
"Insieme alla coalizione centrodestra sceglieremo il miglior candidato possibile per Reggio," ha garantito Cannizzaro, ricordando come il partito si sia spesso "sostituito all’amministrazione comunale portando risultati straordinari" nella città dello Stretto, risultati "che non lo dice Cannizzaro, ma lo dicono i calabresi e a Reggio in modo particolare lo dicono i reggini." La fiducia ottenuta, ha concluso, è il presupposto per un futuro che la città "veramente merita."
