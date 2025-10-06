Elezioni regionali in Calabria, primi instant poll: Occhiuto tra il 57 e il 61%, Tridico 38-42%. Fratelli d'Italia primo partito

Alle 15 di oggi, lunedì ottobre, sono terminate le operazioni di voto per le elezioni regionali in Calabria. Ora al via subito lo spoglio. Gli instant poll di Youtrend di SkyTg24 danno in vantaggio Roberto Occhiuto con una forbice tra il 57 e il 61%, a seguire Pasquale Tridico tra il 38 e 42% e a finire Francesco Toscano allo 0,2%. Secondo lo stesso istant poll tra le liste a sostegno di Occhiuto Fdi, quotata tra il 15 e il 19%, sarebbe il primo partito, seconda FI tra il 10 e il 14%, pari merito con la lista Occhiuto tra il 10 e il 14%, la Lega tra il 5 e il 7%. Tra le liste a sostegno di Tridico sarebbe primo il Pd con il 12-16%, secondo il M5s al 6-10%, la lista Tridico al 5-7%, Avs tra il 3 e il 5%.

La prima istantanea degli esiti del voto in Calabria scattata dall’exit poll di Opinio Italia per Rai vede il governatore della Calabria ricandidato per il centrodestra, Roberto Occhiuto, tra il 59 e il 63% e lo sfidante del centrosinistra, Pasquale Tridico, tra il 35,5 e il 39,5%. Non cambia con il secondo exit poll Opinio per Rai, che dà governatore ricandidato per il centrodestra in Calabria, Roberto Occhiuto al 58,5-62,5%, lo sfidante Pasquale Tridico al 36 - 40%; Francesco Toscano allo 0,5 - 2,5%. Alle 15 la copertura del campione è dell’82%.