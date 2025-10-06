Elezioni regionali in Calabria, primi instant poll: Occhiuto tra il 57 e il 61%, Tridico 38-42%. Fratelli d'Italia primo partito

Alle 15 di oggi, lunedì ottobre, sono terminate le operazioni di voto per le elezioni regionali in Calabria. Ora al via subito lo spoglio. Gli instant poll di Youtrend di SkyTg24 danno in vantaggio Roberto Occhiuto con una forbice tra il 57 e il 61%, a seguire Pasquale Tridico tra il 38 e 42% e a finire Francesco Toscano allo 0,2%. Secondo lo stesso istant poll tra le liste a sostegno di Occhiuto Fdi, quotata tra il 15 e il 19%, sarebbe il primo partito, seconda FI tra il 10 e il 14%, pari merito con la lista Occhiuto tra il 10 e il 14%, la Lega tra il 5 e il 7%. Tra le liste a sostegno di Tridico sarebbe primo il Pd con il 12-16%, secondo il M5s al 6-10%, la lista Tridico al 5-7%, Avs tra il 3 e il 5%.
La prima istantanea degli esiti del voto in Calabria scattata dall’exit poll di Opinio Italia per Rai vede il governatore della Calabria ricandidato per il centrodestra, Roberto Occhiuto, tra il 59 e il 63% e lo sfidante del centrosinistra, Pasquale Tridico, tra il 35,5 e il 39,5%. Non cambia con il secondo exit poll Opinio per Rai, che dà governatore ricandidato per il centrodestra in Calabria, Roberto Occhiuto al 58,5-62,5%, lo sfidante Pasquale Tridico al 36 - 40%; Francesco Toscano allo 0,5 - 2,5%. Alle 15 la copertura del campione è dell’82%.
In base ai primi istant poll si apre già la partita interna al dato delle liste del centrodestra con Fratelli d'Italia a primeggiare e con la lotta tra Pd, Forza Italia e Occhiuto presidente come seconda lista più votata. Sulla soglia del quorum Avs e Tridico presidente.
Festa da Occhiuto
Applausi e grande entusiasmo al comitato Occhiuto dopo la lettura dei primi exit-poll che assegnano al presidente uscente, e ricandidato, un vantaggio di oltre 15 punti su Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra e Movimento 5 stelle. Roberto Occhiuto ancora non ha raggiunto la sala allestita per la stampa e gli ospiti e, probabilmente, lo farà quando saranno ufficializzati i primi dati reali. Intanto il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, vice premier e ministro degli Esteri, sta per raggiungere Gizzeria, centro della costa tirrenica catanzarese dove si trova il quartier generale, per congratularsi direttamente con Occchiuto, tra l’altro suo vice nel coordinamento di Forza Italia.
Bocche cucite da Tridico
Bocche cucite sul fronte progressista. Tridico è arroccato in una stanza dell’Hotel Europa insieme ai suoi fedelissimi (su tutti la pentastellata Vittoria Baldino, presente al pari dell’europarlamentare Annalaura Orrico), mentre il Pd, al momento, è rappresentato dalla presidente dell’Assemblea regionale Maria Locanto e del segretario provinciale di Cosenza, Matteo Lettierinto e del segretario provinciale di Cosenza, Matteo Lettieri.
Live
De Poli (Udc): "Vittoria netta del centrodestra"
«La vittoria netta di Roberto Occhiuto è la cartina di tornasole della direzione che ha scelto il Paese: quella di un centrodestra unito, vincente e credibile. In Calabria non c'è mai stata partita: da una parte un centrosinistra diviso, senza un progetto comune e incapace di offrire una visione; dall’altra la solidità di una coalizione che ha saputo costruire un patto prima di tutto programmatico, con risultati concreti sul piano economico e sociale. Per quattro anni la Regione è stata guidata con serietà e con una visione di sviluppo, restituendo fiducia ai calabresi. L’Udc è orgogliosa di aver fatto parte di questo percorso politico che ha portato alla riconferma di Occhiuto. Ora, forti di questo risultato, guardiamo con determinazione alle prossime sfide nelle altre regioni, per continuare a dare stabilità e buone politiche ai cittadini». Lo dichiara in una nota il segretario dell’Udc Antonio De Poli.
Tajani: "Successo di Occhiuto e Forza Italia"
«Il successo del presidente Occhiuto, il successo di Forza Italia. Quindi per me è un grande successo. Si conferma il centrodestra come forza che raccoglie tanti consensi. È chiaro che questo è un voto per la Calabria, però evidentemente nulla di esterno ha influito sul voto dei calabresi. Se mi aspettavo una vittoria così schiacciante? Aspettiamo i risultati, è troppo presto». A dirlo il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani arrivando all’albergo di Gizzeria dove si trova il quartier generale di Roberto Occhiuto, presidente uscente e, secondo i primi istant poll, rieletto alla Presidenza della Regione Calabria.
Affluenza definitiva al 43,14%: in calo rispetto al 2021
Affluenza definitiva al 43,14%: in calo rispetto al 2021 quando era stata del 44,36% Catanzaro: 45,54% Cosenza: 42,21% Crotone: 41,09% Reggio Calabria: 44,94% Vibo Valentia: 38,89%
Festa da Occhiuto: in arrivo Tajani
Applausi e grande entusiasmo al comitato Occhiuto dopo la lettura dei primi exit-poll che assegnano al presidente uscente, e ricandidato, un vantaggio di oltre 15 punti su Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra e Movimento 5 stelle. Roberto Occhiuto ancora non ha raggiunto la sala allestita per la stampa e gli ospiti e, probabilmente, lo farà quando saranno ufficializzati i primi dati reali. Intanto il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, vice premier e ministro degli Esteri, sta per raggiungere Gizzeria, centro della costa tirrenica catanzarese dove si trova il quartier generale, per congratularsi direttamente con Occchiuto, tra l’altro suo vice nel coordinamento di Forza Italia.
Affluenza al 43,20%: in calo rispetto al 2021
Affluenza al 43,20% quando mancano meno di 100 sezioni. Affluenza in calo rispetto al 2021 Catanzaro: 45,52% Cosenza: 42,35% Crotone: 41,09% Reggio Calabria: 44,94% Vibo Valentia: 38,89%
Fratelli d'Italia primo partito
Secondo lo stesso instant poll tra le liste a sostegno di Occhiuto Fdi, quotata tra il 15 e il 19%, sarebbe il primo partito, seconda FI tra il 10 e il 14%, pari merito con la lista Occhiuto tra il 10 e il 14%, la Lega tra il 5 e il 7%. Tra le liste a sostegno di Tridico sarebbe primo il Pd con il 12-16%, secondo il M5s al 6-10%, la lista Tridico al 5-7%, Avs tra il 3 e il 5%.
Affluenza al 43,55% quando mancano poco meno di 800
Affluenza al 43,55% quando mancano poco meno di 800 sezioni al termine
Exit poll di Opinio Italia: avanti Occhiuto
Exit poll di Opinio Italia per Rai vede il governatore della Calabria ricandidato per il centrodestra, Roberto Occhiuto, tra il 59 e il 63% e lo sfidante del centrosinistra, Pasquale Tridico, tra il 35,5 e il 39,5%.
Instant poll SkyTg24: Occhiuto al 60% circa
Gli istant poll di SkyTg24 danno in vantaggio Roberto Occhiuto con una forbice tra il 57 e il 61%, a seguire Pasquale Tridico tra il 38 e 42% e a finire Francesco Toscano allo 0,2%.
Caricamento commenti
Commenta la notizia