Elezioni regionali in Calabria, il voto alle liste: circoscrizione Nord. Boom di Gallo (FI) I PRIMI DATI SULLE PREFERENZE

Nella circoscrizione Nord quando sono state scrutinate al momento 723 sezioni su 882. Il centrodestra vince col 52,39% davanti al centrosinistra col 46,47% e Democrazia Sovrana e Popolare con l'1,04%. Di seguito i risultati della circoscrizione Nord che comprende la provincia di Cosenza, con 674.543 abitanti: 9 seggi
Centrodestra (Roberto Occhiuto)
Forza Italia: 19,63% (Gallo 19588 voti, Straface 8409 voti)
Occhiuto presidente: 12,59% (Caputo 8285 voti, Succurro 5428 voti)
Fratelli d'Italia: 11,27% (Brutto 5380 voti, De Francesco 3516 voti)
Lega Nord: 5,54% (Greco 2928 voti, Ciodaro 1992 voti)
Noi Moderati: 2,02%
Forza Azzurri: 1,24%
Unione di Centro: 0,91%
Sud chiama Nord: 0,19%
Centrosinistra (Pasquale Tridico)
Partito democratico: 11,35% (Madeo 3649 voti)
Tridico presidente: 10,90% (Laghi 3046 voti)
Movimento Cinque Stelle: 9,37 (Tavernise 4133 voti, Scutellà 3953 voti )
Democratici e Progressisti: 5,77% (Incarnato 2582 voti)
Casa Riformista: 5,41% (Greco 3682 voti)
Alleanza Verdi e Sinistra: 2,91%
Democrazia Sovrana e Popolare (Francesco Toscano)
La lista del terzo candidato, Francesco Toscano, è allo 0,93%
