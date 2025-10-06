Elezioni regionali in Calabria, circoscrizione Centro: lotta aperta tra i quattro candidati di FI I PRIMI DATI SULLE PREFERENZE

Nella circoscrizione Centro quando sono state scrutinate al momento 737 sezioni su 848. Il centrodestra vince col 56,54% davanti al centrosinistra col 42,46% e Democrazia Sovrana e Popolare con l'0,99%. Di seguito i risultati della circoscrizione Centro che include le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, con 658.784 abitanti: 8 seggi

Centrodestra (Roberto Occhiuto)

Forza Italia: 15,01% (Ferrari 7964, Polimeni 7207, Aiello 6760, Talerico 6528)

Occhiuto presidente: 11,48% (Comito 5220 voti)

Fratelli d'Italia: 10,37% (Montuoro 9077 voti)

Lega Nord: 10% (Mancuso 9785 voti)

Noi Moderati: 7,77% (Pitaro 9311 voti)

Unione di Centro: 1,63%

Forza Azzurri: 1,09%

Sud chiama Nord: 0,19%

Centrosinistra (Pasquale Tridico)

Partito democratico: 13,52% (Alecci 9500 voti)

Tridico presidente: 7,16% (Bruno 2327 voti)

Casa Riformista: 5,83% (De Nisi 6048 voti)

Movimento Cinque Stelle: 5,80% (Barbuto 1718 voti)

Alleanza Verdi e Sinistra: 4,78% (Bosco 3399 voti)

Democratici e Progressisti: 4,42% (F. Pitaro 4348 voti)

Democrazia Sovrana e Popolare (Francesco Toscano)

La lista del terzo candidato, Francesco Toscano, è allo 0,85%