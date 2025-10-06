Elezioni in Calabria, Licia Ronzulli: "É stato un referendum sul lavoro di Occhiuto"

Raccolta del consenso e riconoscimento del lavoro

La visione politica di Occhiuto, orientata verso una "Calabria nuova, di una Calabria che ce la fa," è stata, a detta di Ronzulli, la chiave del successo. "Questo disegno è stato portato avanti in questi quattro anni," ha spiegato, "e quindi diciamo che oggi c'è stato di fatto una raccolta del consenso del lavoratore fatto in questi quattro anni."

Licia Ronzulli ha voluto rimarcare la natura plebiscitaria del voto, definendolo in termini molto decisi: "Vogliamo addirittura esagerare, è stato una sorta di referendum sul lavoro di Roberto Occhiuto e i calabresi hanno premiato questo lavoro."

Il risultato elettorale, interpretato come un netto segnale di approvazione per l'operato della giunta uscente, sembra quindi aprire un nuovo capitolo per la Calabria, con una forte spinta a proseguire sulla strada tracciata negli ultimi anni. La riconferma di Occhiuto viene vista dai suoi sostenitori come il riconoscimento tangibile degli sforzi compiuti per il rilancio e la trasformazione della regione.