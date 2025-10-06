Elezioni in Calabria: Forza Italia e la lista di Occhiuto volano: insieme oltre il 30%. Fratelli d'Italia non bene. Pd al 13%

E' Forza Italia il primo partito in Calabria. Quando le sezioni scrutinate sono 1.078 su 2.406 Occhiuto è al 59,09%, Tridico al 39,97%, Toscano allo 0,94. Dietro Forza Italia con il 18,62% nel centrodestra c'è la lista Occhiuto Presidente con il 13,05%. Di fatto la componente azzurra sarebbe a oltre il 30%. Quindi Fratelli d'Italia all'11,35% (+3% rispetto al 2021, ma nel complesso deludente come dati nel complesso) e la Lega 9,90% (quasi 2% in più).

A seguire Noi Moderati 4,66%, Udc 1,38%, Forza Azzurri 0,83% e Sud chiama Nord 0,20%. Nel centrosinistra primeggia il Partito Democratico con il 13,47%, Tridico presidente 6,74%, M5S 5,94%, Democratici e progressisti 5,23%, Casa Riformista 4,13%, Alleanza Verdi e Sinistra 3,90%.